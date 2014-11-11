Скрипка в Луцьку допомагав збирати гроші на церкву
Сьогодні, 01:10
У Луцьку на благодійному концерті виступив фронтмен гурту "ВВ" Олег Скрипка.
Концерт, на якому збирали кошти для будівництва храму у Волновасі, відбувся у стінах волинського драмтеатру у вівторок, 20 лютого, - повідомляє Волинь24.
Захід розпочався із хвилини мовчання під трагічну для українців композицію «Пливе кача по Тисині». Далі слово взяв митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
До слова, на концерт запросили й родичів загиблих на Майдані й в АТО. Їм подякували щирими оплесками та вручили квіти.
Окрім Олега Скрипки, у благодійному вечорі взяв участь лідер гурту «Чорні черешні», відомий луцький бард Юрій Поліщук.
Зазначимо, що гроші від квитків на концерт та гонорар за виступ Олега Скрипки піде на добудову храму у Волновасі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Концерт, на якому збирали кошти для будівництва храму у Волновасі, відбувся у стінах волинського драмтеатру у вівторок, 20 лютого, - повідомляє Волинь24.
Захід розпочався із хвилини мовчання під трагічну для українців композицію «Пливе кача по Тисині». Далі слово взяв митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
До слова, на концерт запросили й родичів загиблих на Майдані й в АТО. Їм подякували щирими оплесками та вручили квіти.
Окрім Олега Скрипки, у благодійному вечорі взяв участь лідер гурту «Чорні черешні», відомий луцький бард Юрій Поліщук.
Зазначимо, що гроші від квитків на концерт та гонорар за виступ Олега Скрипки піде на добудову храму у Волновасі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У багатоповерхівці вибухнув сміттєпровід
Сьогодні, 02:46
У луцькій бібліотеці – виставка, присвячена Небесній Сотні
Сьогодні, 01:40
Скрипка в Луцьку допомагав збирати гроші на церкву
Сьогодні, 01:10
Яма на ямі: мешканці сіл поблизу Луцька скаржаться на дороги
Сьогодні, 00:33
21 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00