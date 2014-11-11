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Скрипка в Луцьку допомагав збирати гроші на церкву

Скрипка в Луцьку допомагав збирати гроші на церкву
У Луцьку на благодійному концерті виступив фронтмен гурту "ВВ" Олег Скрипка.

Концерт, на якому збирали кошти для будівництва храму у Волновасі, відбувся у стінах волинського драмтеатру у вівторок, 20 лютого, - повідомляє Волинь24.

Захід розпочався із хвилини мовчання під трагічну для українців композицію «Пливе кача по Тисині». Далі слово взяв митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

До слова, на концерт запросили й родичів загиблих на Майдані й в АТО. Їм подякували щирими оплесками та вручили квіти.

Окрім Олега Скрипки, у благодійному вечорі взяв участь лідер гурту «Чорні черешні», відомий луцький бард Юрій Поліщук.

Зазначимо, що гроші від квитків на концерт та гонорар за виступ Олега Скрипки піде на добудову храму у Волновасі.


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Теги: храм, благодійність, Олег Скрипка
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