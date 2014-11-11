Скрипка в Луцьку допомагав збирати гроші на церкву

Олег Скрипка.



Концерт, на якому збирали кошти для будівництва храму у Волновасі, відбувся у стінах волинського драмтеатру у вівторок, 20 лютого, - повідомляє



Захід розпочався із хвилини мовчання під трагічну для українців композицію «Пливе кача по Тисині». Далі слово взяв митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



До слова, на концерт запросили й родичів загиблих на Майдані й в АТО. Їм подякували щирими оплесками та вручили квіти.



Окрім Олега Скрипки, у благодійному вечорі взяв участь лідер гурту «Чорні черешні», відомий луцький бард Юрій Поліщук.



Зазначимо, що гроші від квитків на концерт та гонорар за виступ Олега Скрипки піде на добудову храму у Волновасі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на благодійному концерті виступив фронтмен гурту "ВВ"Концерт, на якому збирали кошти для будівництва храму у Волновасі, відбувся у стінах волинського драмтеатру у вівторок, 20 лютого, - повідомляє Волинь24 Захід розпочався із хвилини мовчання під трагічну для українців композицію «Пливе кача по Тисині». Далі слово взяв митрополит Луцький і ВолинськийДо слова, на концерт запросили й родичів загиблих на Майдані й в АТО. Їм подякували щирими оплесками та вручили квіти.Окрім Олега Скрипки, у благодійному вечорі взяв участь лідер гурту «Чорні черешні», відомий луцький бардЗазначимо, що гроші від квитків на концерт та гонорар за виступ Олега Скрипки піде на добудову храму у Волновасі.

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