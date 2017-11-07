Яма на ямі: мешканці сіл поблизу Луцька скаржаться на дороги





Про це повідомляє



Мова йде про автошлях обласного значення, який веде до корпусу №2 Волинської обласної клінічної лікарні, що у селі Боголюби.



Дорога протяжністю у 300 метрів є настільки вузькою, що там не можуть розминутися навіть два авто. Більше того - майже не освітленою, і з аварійними деревами з боків.



Хоча рух нею інтенсивний, адже крім приватного, тут їздить громадський транспорт. Зокрема, маршрутки №47 і № 31.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці села Тарасове та Боголюби поблизу Луцька змушені щодня їздити поганими дорогами.Про це повідомляє Перший Мова йде про автошлях обласного значення, який веде до корпусу №2 Волинської обласної клінічної лікарні, що у селі Боголюби.Дорога протяжністю у 300 метрів є настільки вузькою, що там не можуть розминутися навіть два авто. Більше того - майже не освітленою, і з аварійними деревами з боків.Хоча рух нею інтенсивний, адже крім приватного, тут їздить громадський транспорт. Зокрема, маршрутки №47 і № 31.

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