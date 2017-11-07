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Яма на ямі: мешканці сіл поблизу Луцька скаржаться на дороги

Яма на ямі: мешканці сіл поблизу Луцька скаржаться на дороги
Мешканці села Тарасове та Боголюби поблизу Луцька змушені щодня їздити поганими дорогами.

Про це повідомляє Перший.

Мова йде про автошлях обласного значення, який веде до корпусу №2 Волинської обласної клінічної лікарні, що у селі Боголюби.

Дорога протяжністю у 300 метрів є настільки вузькою, що там не можуть розминутися навіть два авто. Більше того - майже не освітленою, і з аварійними деревами з боків.

Хоча рух нею інтенсивний, адже крім приватного, тут їздить громадський транспорт. Зокрема, маршрутки №47 і № 31.



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Теги: дороги, Волинь
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