Яма на ямі: мешканці сіл поблизу Луцька скаржаться на дороги
Сьогодні, 00:33
Мешканці села Тарасове та Боголюби поблизу Луцька змушені щодня їздити поганими дорогами.
Про це повідомляє Перший.
Мова йде про автошлях обласного значення, який веде до корпусу №2 Волинської обласної клінічної лікарні, що у селі Боголюби.
Дорога протяжністю у 300 метрів є настільки вузькою, що там не можуть розминутися навіть два авто. Більше того - майже не освітленою, і з аварійними деревами з боків.
Хоча рух нею інтенсивний, адже крім приватного, тут їздить громадський транспорт. Зокрема, маршрутки №47 і № 31.
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Про це повідомляє Перший.
Мова йде про автошлях обласного значення, який веде до корпусу №2 Волинської обласної клінічної лікарні, що у селі Боголюби.
Дорога протяжністю у 300 метрів є настільки вузькою, що там не можуть розминутися навіть два авто. Більше того - майже не освітленою, і з аварійними деревами з боків.
Хоча рух нею інтенсивний, адже крім приватного, тут їздить громадський транспорт. Зокрема, маршрутки №47 і № 31.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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