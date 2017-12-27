У луцькій бібліотеці – виставка, присвячена Небесній Сотні
Сьогодні, 01:40
Задля вшанування Героїв Небесної Сотні упродовж трьох днів у луцькій центральній міській бібліотеці для дорослих експонувалася виставка літератури «Мамо, не плач, я повернусь весною».
Про це інформує Район. Луцьк.
На виставці представили літературу історичних подій зими 2013-2014 років та імена героїв «Небесної Сотні».
«Майдан 2014 року став символом утвердження віковічного прагнення українського народу до справжніх демократичних цінностей. Своє життя віддали найкращі, більшість із них це молоді, сильні, ті, хто тільки починав жити», - стверджують організатори.
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Про це інформує Район. Луцьк.
На виставці представили літературу історичних подій зими 2013-2014 років та імена героїв «Небесної Сотні».
«Майдан 2014 року став символом утвердження віковічного прагнення українського народу до справжніх демократичних цінностей. Своє життя віддали найкращі, більшість із них це молоді, сильні, ті, хто тільки починав жити», - стверджують організатори.
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