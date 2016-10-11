Розстріли на Майдані: назвали прізвище підозрюваного генерала, який працює в Нацгвардії

Антон Геращенко прокоментував дані ГПУ про те, що 12 правоохоронців, яким оголошено підозру щодо причетності до розстрілу громадян під час Революції Гідності та подій на Майдані, досі працюють на керівних посадах у структурі МВС. Зокрема один з них є чинним начальником управління громадської безпеки Нацгвардії.



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«Його ім'я – Володимир Гриняк. Це генерал Національної гвардії… Немає вини особи, якщо вона не доведена судом. Слідство дуже часто помиляється. В тому числі, коли воно займається піаром, а не реальним розслідування», – розповів Геращенко.



Він додав: «Щодо пана Гриняка, то я його знаю від березня-квітня 2014 року. Цей сміливий чоловік був на передньому краю весь 2014-й і 2015 рік і захищав країну, як і багато людей. Тому, якщо буде рішення суду, і він буде за гратами або отримає інший термін ув'язнення, але на сьогодні його вина не доведена, не можна вважати цю людину винною».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутатпрокоментував дані ГПУ про те, що 12 правоохоронців, яким оголошено підозру щодо причетності до розстрілу громадян під час Революції Гідності та подій на Майдані, досі працюють на керівних посадах у структурі МВС. Зокрема один з них є чинним начальником управління громадської безпеки Нацгвардії.Про це повідомляє 5 канал «Його ім'я –. Це генерал Національної гвардії… Немає вини особи, якщо вона не доведена судом. Слідство дуже часто помиляється. В тому числі, коли воно займається піаром, а не реальним розслідування», – розповів Геращенко.Він додав: «Щодо пана Гриняка, то я його знаю від березня-квітня 2014 року. Цей сміливий чоловік був на передньому краю весь 2014-й і 2015 рік і захищав країну, як і багато людей. Тому, якщо буде рішення суду, і він буде за гратами або отримає інший термін ув'язнення, але на сьогодні його вина не доведена, не можна вважати цю людину винною».

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