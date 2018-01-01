Вчені розгадали одну із таємниць єгипетських пірамід





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Археологи, які досліджували древні піраміди в Єгипті, припускають, що люди могли проводити будівельні роботи в час осіннього рівнодення. Так, єгиптяни вирівнювали стіни по тінях, що відкидав астрономічний інструмент – гномон.



Як відомо, сторони пірамід Гізи розходяться під майже прямим кутом, що збігається з кутом між лініями сторін світу – захід-схід та північ-південь. Відхилення становить всього лише 1/15 градуса. За словами археолога Глена Дейша, це древнім єгиптянам вдалося досягти через астрономічні вимірювання, які базуються на положенні полярної зірки.



Для того, щоб довести свою теорію, Глен Дейш здійснив експеримент. Він відстежував точку тіні через регулярні проміжки часу, утворюючи плавну криву точок. Наприкінці дня, за допомогою натягнутої струни, науковець перехопив дві точки кривої і створив майже ідеальну лінію, що йде від сходу до заходу.



Наразі це є однією із найбільш доведених теорій стосовно єгипетських пірамід.



«Єгиптяни, на жаль, не залишили нам підказок, жодних інженерних документів або архітектурних планів, які б дали технічні пояснення, як давні єгиптяни вирівняли будь-який з їхніх храмів або пірамід», – зазначив Глен Дейш.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж багатьох століть вчені досліджували піраміди Гізи, що в Єгипті. Одним із найсуперечніших питань було те, як древні люди без сучасних технологій зуміли зробити їх ідеально рівними.Про це повідомляє 24 канал із посиланням на науковий журнал Science Aalert.Археологи, які досліджували древні піраміди в Єгипті, припускають, що люди могли проводити будівельні роботи в час осіннього рівнодення. Так, єгиптяни вирівнювали стіни по тінях, що відкидав астрономічний інструмент – гномон.Як відомо, сторони пірамід Гізи розходяться під майже прямим кутом, що збігається з кутом між лініями сторін світу – захід-схід та північ-південь. Відхилення становить всього лише 1/15 градуса. За словами археолога Глена Дейша, це древнім єгиптянам вдалося досягти через астрономічні вимірювання, які базуються на положенні полярної зірки.Для того, щоб довести свою теорію,здійснив експеримент. Він відстежував точку тіні через регулярні проміжки часу, утворюючи плавну криву точок. Наприкінці дня, за допомогою натягнутої струни, науковець перехопив дві точки кривої і створив майже ідеальну лінію, що йде від сходу до заходу.Наразі це є однією із найбільш доведених теорій стосовно єгипетських пірамід.«Єгиптяни, на жаль, не залишили нам підказок, жодних інженерних документів або архітектурних планів, які б дали технічні пояснення, як давні єгиптяни вирівняли будь-який з їхніх храмів або пірамід», – зазначив Глен Дейш.

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