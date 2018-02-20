У багатоповерхівці вибухнув сміттєпровід
Сьогодні, 02:46
У Києві на Святошино ввечері у багатоповерховому будинку по вулиці Верховинній, 7 стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Через кілька хвилин на місці вже були медики, рятувальники і поліцейські.
«За місцем з’ясовується, що у під’їзді любить потусити місцева молодь. Щоб не смітити, хтось зробив дірки у завареному сміттєпроводі і всі недопалки кидали туди. Оскільки двірник не завжди вчасно прибирав сміття, що скупчилося, у самому сміттєпроводі сталося загоряння. В один момент, від високої температури, частина сміттєпроводу вибухнула», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Через кілька хвилин на місці вже були медики, рятувальники і поліцейські.
«За місцем з’ясовується, що у під’їзді любить потусити місцева молодь. Щоб не смітити, хтось зробив дірки у завареному сміттєпроводі і всі недопалки кидали туди. Оскільки двірник не завжди вчасно прибирав сміття, що скупчилося, у самому сміттєпроводі сталося загоряння. В один момент, від високої температури, частина сміттєпроводу вибухнула», – йдеться у повідомленні.
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