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У багатоповерхівці вибухнув сміттєпровід

У багатоповерхівці вибухнув сміттєпровід
У Києві на Святошино ввечері у багатоповерховому будинку по вулиці Верховинній, 7 стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Через кілька хвилин на місці вже були медики, рятувальники і поліцейські.



«За місцем з’ясовується, що у під’їзді любить потусити місцева молодь. Щоб не смітити, хтось зробив дірки у завареному сміттєпроводі і всі недопалки кидали туди. Оскільки двірник не завжди вчасно прибирав сміття, що скупчилося, у самому сміттєпроводі сталося загоряння. В один момент, від високої температури, частина сміттєпроводу вибухнула», – йдеться у повідомленні.



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Теги: вибух
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