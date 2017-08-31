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У Луцьку визначилися з режимом роботи низки магазинів

У Луцьку визначилися з режимом роботи низки магазинів
Виконком Луцькради встановив режим роботи магазинів «Салют», «Гроно-маркет»» та торгового павільйону на проспекті Соборності, 8б.

Відповідні рішення прийняли під час засідання виконкому Луцькради 21 лютого.

Таким чином, режим роботи затвердили до 1 січня 2019 року. Магазин «Салют» проспекті Президента Грушевського, 20 працюватиме з 07:00 до 23:00 із забороною продажу з 07:00 до 08:00 та з 22:00 до 23:00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, та столових вин. «Салют» на проспекті Соборності, 22 працюватиме з 8:00 до 23:00 із аналогічною забороною. Магазин «Гроно-маркет» на проспекті Молоді, 21 також працюватиме цілодобово із аналогічною забороною. Члени виконкому дали дозвіл й на цілодобовий режим роботи торгового павільйону торгового павільйону на проспекті Соборності, 8б.

А от стосвно режиму роботи мгазину «Вишківський» на вулиці Героїв УПА, 8, який просив погодити цілодобовий режим роботи із забороною продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв із 22:00 до 08:00, виникли запитання. Начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Наталія Рибай повідомила, що це окреме приміщення на виїзді з міста. Від правоохоронців не надходило жодної інформації про скарги порушення режиму тиші чи адміністративні порушення, а муніципали не фіксували порушень заборони торгіві алкоголем. Однак, зрештою члени виконкому не погодили режим роботи гастроному «Вишківський». Так само не знайшла достатньої підтримки пропозиція щодо цілодобової роботи торгового павільйону «Бруклін» на зупинці транспорту на проспекті Президента Грушевського.

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Теги: Луцьк, магазин, розклад
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