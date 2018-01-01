Кабмін розповів, як навчатимуться «першачки» з наступного року
21 лютий, 19:07
З наступного року учні початкових класів навчатимуться за новим стандартом.
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки.
Стандарт орієнтований здебільшого на здобуття учнями компетентностей, а не лише знань.
«Саме в цьому документі закладено ключові елементи – вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти – що визначають зміст освіти в початковій школі.
Саме тут закладено, що саме дитина має знати, вміти, розуміти після завершення чотирьох перших класів», – розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич.
Вона пояснила, що робота над стандартом тривала 2 роки. При цьому було використано досвід 7 країн – Фінляндії, Сінгапуру, Ірландії, Шотландії, Франції, Канади та Польщі.
«Водночас ми ґрунтуватися на кращих практиках української школи», – додала міністр.
У стандарті визначено загальні та обов‘язкові результати навчання за 9 галузями:
мовно-літературною
математичною
природничою
технологічною
інформатичною
соціальною і здоров’язбережувальною
фізкультурною
громадянською та історичною
мистецькою
Щоб показати різницю між загальними та обов‘язковими результатами навчання, Лілія Гриневич навела закладені в стандарт положення, що мають розвивати академічну доброчесність у дітей.
«Після 2-го класу дитина має визначати авторство власних робіт. Виявляти повагу до авторства інших осіб.
А після 4-го класу дитина має вміти дотримуватися елементарних правил використання власних і чужих творів», – повідомила міністр.
Вона пояснила, що докладніше реалізація обов‘язкових результатів навчання буде виписана в типовій навчальній програмі.
Наприклад, обов‘язковий результат навчання «Здійснює обчислення зручним для себе способом у навчальних ситуаціях, зокрема під час гри» виражатиметься у наступних очікуваних результатах:
оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми (шукає номер квартири (будинку), місця в кіно-театрі, у вагоні потяга, автобусі, літаку, номер кабінету в різних установах, номер телефону тощо);
обчислює суму (додає), різницю (віднімає), добуток (множить), частку (ділить зручним для себе способом у межах 100, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють);
знаходить значення математичних виразів;
обчислює значення виразів зі змінною;
застосовує різні способи виконання арифметичних дій із числами (додавання, віднімання, множення, ділення) під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах.
Окремо міністр зауважила, що разом із стандартом приймаються 4 базові навчальні плани.
Зокрема, в них закладено збільшення обсягу вивчення української мови в школах національних меншин.
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Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки.
Стандарт орієнтований здебільшого на здобуття учнями компетентностей, а не лише знань.
«Саме в цьому документі закладено ключові елементи – вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти – що визначають зміст освіти в початковій школі.
Саме тут закладено, що саме дитина має знати, вміти, розуміти після завершення чотирьох перших класів», – розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич.
Вона пояснила, що робота над стандартом тривала 2 роки. При цьому було використано досвід 7 країн – Фінляндії, Сінгапуру, Ірландії, Шотландії, Франції, Канади та Польщі.
«Водночас ми ґрунтуватися на кращих практиках української школи», – додала міністр.
У стандарті визначено загальні та обов‘язкові результати навчання за 9 галузями:
мовно-літературною
математичною
природничою
технологічною
інформатичною
соціальною і здоров’язбережувальною
фізкультурною
громадянською та історичною
мистецькою
Щоб показати різницю між загальними та обов‘язковими результатами навчання, Лілія Гриневич навела закладені в стандарт положення, що мають розвивати академічну доброчесність у дітей.
«Після 2-го класу дитина має визначати авторство власних робіт. Виявляти повагу до авторства інших осіб.
А після 4-го класу дитина має вміти дотримуватися елементарних правил використання власних і чужих творів», – повідомила міністр.
Вона пояснила, що докладніше реалізація обов‘язкових результатів навчання буде виписана в типовій навчальній програмі.
Наприклад, обов‘язковий результат навчання «Здійснює обчислення зручним для себе способом у навчальних ситуаціях, зокрема під час гри» виражатиметься у наступних очікуваних результатах:
оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми (шукає номер квартири (будинку), місця в кіно-театрі, у вагоні потяга, автобусі, літаку, номер кабінету в різних установах, номер телефону тощо);
обчислює суму (додає), різницю (віднімає), добуток (множить), частку (ділить зручним для себе способом у межах 100, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють);
знаходить значення математичних виразів;
обчислює значення виразів зі змінною;
застосовує різні способи виконання арифметичних дій із числами (додавання, віднімання, множення, ділення) під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах.
Окремо міністр зауважила, що разом із стандартом приймаються 4 базові навчальні плани.
Зокрема, в них закладено збільшення обсягу вивчення української мови в школах національних меншин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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