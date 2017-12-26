Директор волинського ліцею отримав нагороду від Президента
Сьогодні, 14:28
Начальник ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Павло Боснюк отримав орден «За заслуги ІІІ ступеня».
Нагороду вручив очільник Волинської ОДА Володимир Гунчик 21 лютого під час візиту першої леді країни Марини Порошенко у навчальний заклад.
Відзнаку призначив Президент Петро Порошенко за великий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток української держави, багаторічну сумлінну працю та з нагоди дня Соборності України.
Під час вручення Гунчик назвав ліцей і його колектив прекрасними та похвалив їхні здобутки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагороду вручив очільник Волинської ОДА Володимир Гунчик 21 лютого під час візиту першої леді країни Марини Порошенко у навчальний заклад.
Відзнаку призначив Президент Петро Порошенко за великий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток української держави, багаторічну сумлінну працю та з нагоди дня Соборності України.
Під час вручення Гунчик назвав ліцей і його колектив прекрасними та похвалив їхні здобутки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку сусіди не можуть поділити землю через паркан
Сьогодні, 14:49
Директор волинського ліцею отримав нагороду від Президента
Сьогодні, 14:28
У Луцьку на половину подорожчає реклама
Сьогодні, 14:18
Волинські прикордонники виявили крадену автівку
Сьогодні, 14:10