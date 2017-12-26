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Директор волинського ліцею отримав нагороду від Президента

Директор волинського ліцею отримав нагороду від Президента
Начальник ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Павло Боснюк отримав орден «За заслуги ІІІ ступеня».

Нагороду вручив очільник Волинської ОДА Володимир Гунчик 21 лютого під час візиту першої леді країни Марини Порошенко у навчальний заклад.

Відзнаку призначив Президент Петро Порошенко за великий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток української держави, багаторічну сумлінну працю та з нагоди дня Соборності України.

Під час вручення Гунчик назвав ліцей і його колектив прекрасними та похвалив їхні здобутки.

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Теги: нагорода, відзнака
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