Директор волинського ліцею отримав нагороду від Президента





Нагороду вручив очільник Волинської ОДА Володимир Гунчик 21 лютого під час візиту першої леді країни Марини Порошенко у навчальний заклад.



Відзнаку призначив Президент Петро Порошенко за великий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток української держави, багаторічну сумлінну працю та з нагоди дня Соборності України.



Під час вручення Гунчик назвав ліцей і його колектив прекрасними та похвалив їхні здобутки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Павло Боснюк отримав орден «За заслуги ІІІ ступеня».Нагороду вручив очільник Волинської ОДА21 лютого під час візиту першої леді країниу навчальний заклад.Відзнаку призначив Президентза великий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток української держави, багаторічну сумлінну працю та з нагоди дня Соборності України.Під час вручення Гунчик назвав ліцей і його колектив прекрасними та похвалив їхні здобутки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію