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Волинянка намагалась потягом вивезти із Білорусі ліки на 36 тисяч

Волинянка намагалась потягом вивезти із Білорусі ліки на 36 тисяч
На Волині прикордонники виявили жінку, котра намагалась потягом перевезти лікарські медикаменти на суму 36 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

На Волині в залізничному пункті пропуску «Заболоття» під час оформлення дизель-потяга «Хотислав – Ковель» прикордонниками спільно з митниками, за попередньо наданою інформацією оперативних співробітників Північного регіонального управління Держприкордонслужби, виявили у громадянки України приховані лікарські засоби.

Жителька Нововолинська везла товар у валізі. Всього у неї було знайдено 172 упаковки медичних препаратів «Мукосат - Белмеду» та «Есенцикапсу» на суму понад 36 тисяч гривень.

На громадянку України складено протокол про порушення митних правил, препарати білоруського виробництва вилучено.


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Теги: прикордонники, кордон, Волинь, Білорусь
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