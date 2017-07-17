Волинянка намагалась потягом вивезти із Білорусі ліки на 36 тисяч





Про це повідомляє



На Волині в залізничному пункті пропуску «Заболоття» під час оформлення дизель-потяга «Хотислав – Ковель» прикордонниками спільно з митниками, за попередньо наданою інформацією оперативних співробітників Північного регіонального управління Держприкордонслужби, виявили у громадянки України приховані лікарські засоби.



Жителька Нововолинська везла товар у валізі. Всього у неї було знайдено 172 упаковки медичних препаратів «Мукосат - Белмеду» та «Есенцикапсу» на суму понад 36 тисяч гривень.



На громадянку України складено протокол про порушення митних правил, препарати білоруського виробництва вилучено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині прикордонники виявили жінку, котра намагалась потягом перевезти лікарські медикаменти на суму 36 тисяч гривень.Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.На Волині в залізничному пункті пропуску «Заболоття» під час оформлення дизель-потяга «Хотислав – Ковель» прикордонниками спільно з митниками, за попередньо наданою інформацією оперативних співробітників Північного регіонального управління Держприкордонслужби, виявили у громадянки України приховані лікарські засоби.Жителька Нововолинська везла товар у валізі. Всього у неї було знайдено 172 упаковки медичних препаратів «Мукосат - Белмеду» та «Есенцикапсу» на суму понад 36 тисяч гривень.На громадянку України складено протокол про порушення митних правил, препарати білоруського виробництва вилучено.

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