Волинянка намагалась потягом вивезти із Білорусі ліки на 36 тисяч
Сьогодні, 14:37
На Волині прикордонники виявили жінку, котра намагалась потягом перевезти лікарські медикаменти на суму 36 тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
На Волині в залізничному пункті пропуску «Заболоття» під час оформлення дизель-потяга «Хотислав – Ковель» прикордонниками спільно з митниками, за попередньо наданою інформацією оперативних співробітників Північного регіонального управління Держприкордонслужби, виявили у громадянки України приховані лікарські засоби.
Жителька Нововолинська везла товар у валізі. Всього у неї було знайдено 172 упаковки медичних препаратів «Мукосат - Белмеду» та «Есенцикапсу» на суму понад 36 тисяч гривень.
На громадянку України складено протокол про порушення митних правил, препарати білоруського виробництва вилучено.
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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
На Волині в залізничному пункті пропуску «Заболоття» під час оформлення дизель-потяга «Хотислав – Ковель» прикордонниками спільно з митниками, за попередньо наданою інформацією оперативних співробітників Північного регіонального управління Держприкордонслужби, виявили у громадянки України приховані лікарські засоби.
Жителька Нововолинська везла товар у валізі. Всього у неї було знайдено 172 упаковки медичних препаратів «Мукосат - Белмеду» та «Есенцикапсу» на суму понад 36 тисяч гривень.
На громадянку України складено протокол про порушення митних правил, препарати білоруського виробництва вилучено.
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