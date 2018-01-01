У Луцьку сусіди не можуть поділити землю через паркан

У Луцьку мешканець будинку на вулиці Грибоєдова, 8 не може отримати від сусідки погодження меж земельної ділянки, бо жінка побоюється, що сусід знесе спільний паркан.Про це стало відомо під час засідання земельної комісії 21 лютого.До міськради звернувся мешканець будинку №8 на вулиці Грибоєдоващодо погодження меж земельної ділянки. Чоловік розповів, що фактично на території ділянки, межі якої він хоче, стоїть паркан, який спільно встановлювали мешканці будинків №8 та №10. Паркан «залазить» десь на 15 сантиметрів території будинку №8.У Отченашенка немає жодних претензій і він не проти встановленого паркану – мовляв, зносити його не збирається, лише просить сусідів підписати згоду на погодження меж земельної ділянки під його будинком.Натомість мешканка Грибоєдова №10каже, що не хоче ні з ким сваритися. Мовляв, вона готова підписати дозвіл, але на межі лише «за парканом». Жінка вважає, що саме по паркану колись були встановлені «старі» межі ділянки. Тож жінка побоюється, що якщо сусід отримає дозвіл, він змінить свою думку та знесе паркан.Однак члени земельної комісії порадили людям розібратися мирно, адже навіть якщо Отченашенку сусіди не погодять меж, він може звернутися до суду і добитися позитивного рішення.