Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» досі не виконав рішення суду

Аріна Крапка планує звернутися до виконавчої служби, аби зобов'язати Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" виконати рішення суду.



Як відомо, 11 грудня постановою Львівський апеляційний суд



Нагадаємо, що журналістка подала позов до Львівського апеляційного суду після того, як Волинський окружний адміністративний суд



Аріна Крапка звернулась до благодійного фонду Ігоря Палиці "Тільки разом" із запитом на отримання інформації навесні минулого року. Вона просила надати їй звіти про джерела надходження та використання коштів фонду, а також інформацію про кінцевих бенефеціарів фонду в період з 2014 по 2016 рік включно.



Фонд відмовив у запиті, мотивуючи це тим, що, мовляв, не є розпорядником інформації. Тоді завдяки підтримці медіа-юристу "Платформи прав людини" Олександру Бурмагіну, адвокатці Людмилі Роюк та ініціативі "На суд за доступ" Надії Бабинської-Вірної журналістка "Сили правди" звернулась із позовом до Волинського окружного суду, аби отримати дану інформацію від фонду через суд.



Цікавість до такої інформації була викликана тим, що журналісти Аріна Крапка та Юрій Горбач проводили розслідування діяльності громадського формування "Варта порядку", яке підтримував голова Волиньради, олігарх Ігор Палиця та намагались з'ясувати, скільки і на що витрачає коштів його фонд "Тліьки разом" та чи фінансує фонд діяльність вище згаданого громадського формування.







Суд першої інстанції відмовив журналістці у задоволенні позову повністю. Натомість Львівський апеляційний суд задовольнив позов частково та зобов'язав фонд повторно розглянути запит журналістки.



"Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів після набрання нею законної сили", - йдеться в документі.



Як розповіла журналістка Аріна Крапка, благодійний фонд не звертався до касаційної інстанції, аби оскаржити постанову суду.



"Фонд не звертався в касацію, щоб оскаржувати постанову Львівського апеляційного суду. Також я не отримала відповіді від БФ Ігоря Палиці "Тільки разом" згідно з рішенням суду. Тобто повторно запит вони не розглянули. І мені невідомо, чи розглянуть. Я зверталась до фонду, аби запитати, коли отримаю повторно відповідь на мій запит. Телефонувала їм, однак у фонді по телефону мені сказали, що їм про це нічого не відомо. Також писала лист на їх електронну пошту, куди раніше відправляла запити і відповіді теж не отримала. У зв'язку з цим я вже отримала виконавчий лист із суду та буду звертатися до виконавчої служби", - розповіла журналістка.



Вона додала, що термін пред'явлення виконавчого документу до виконання - до 12 грудня 2020 року. Та Аріна Крапка планує зробити це швидше.



Медіаюрист "Платформи прав людини" Олександр Бурмагін, який надавав юридичну підтримку за весь час судових баталій, пояснив, яким чином повинно виконуватися рішення суду та як діяти у випадку його невиконання:



"Відповідно до рішення апеляційного адміністративного суду, яке набрало законної сили з моменту проголошення, благодійний фонд має розглянути запит знов і надати відповідь згідно вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Всі судові рішення, які набули законної сили є обов'язковими для виконання.



Це один з базових принципів правового порядку будь-якої країни. Якщо особа не бажає добровільно виконувати рішення суду, зацікавлена особа має право звернутись до виконавців, щоб вони вжили заходів згідно Закону України "Про виконавче провадження" для примусового виконання. У випадку ігнорування вимог виконавців може бути порушено кримінальну справу за невиконання рішення суду проти посадових осіб благодійного фонду.



Думаю, що в даному випадку розрахунок розпорядника інформації, який програв в апеляції, був на те, що стягувач не збере авансовий внесок, без сплати якого неможливе відкриття виконавчого провадження (одна мінімальна заробітна плата)", - зазначив медіаюрист.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналістка Центру журналістських розслідувань "Сила правди"планує звернутися до виконавчої служби, аби зобов'язати Фонд"Тільки разом" виконати рішення суду.Як відомо, 11 грудня постановою Львівський апеляційний суд зобов'язав фонд Палиці "Тільки разом" повторно розглянути запит журналістки щодо доступу до інформації та надати відповідь, - йдеться в повідомленні на сторінці "Сили правди" в Facebook Нагадаємо, що журналістка подала позов до Львівського апеляційного суду після того, як Волинський окружний адміністративний суд відхилив її звернення.Аріна Крапка звернулась до благодійного фонду Ігоря Палиці "Тільки разом" із запитом на отримання інформації навесні минулого року. Вона просила надати їй звіти про джерела надходження та використання коштів фонду, а також інформацію про кінцевих бенефеціарів фонду в період з 2014 по 2016 рік включно.Фонд відмовив у запиті, мотивуючи це тим, що, мовляв, не є розпорядником інформації. Тоді завдяки підтримці медіа-юристу "Платформи прав людини", адвокатціта ініціативі "На суд за доступ" Надії Бабинської-Вірної журналістка "Сили правди" звернулась із позовом до Волинського окружного суду, аби отримати дану інформацію від фонду через суд.Цікавість до такої інформації була викликана тим, що журналісти Аріна Крапка тапроводили розслідування діяльності громадського формування "Варта порядку", яке підтримував голова Волиньради, олігарх Ігор Палиця та намагались з'ясувати, скільки і на що витрачає коштів його фонд "Тліьки разом" та чи фінансує фонд діяльність вище згаданого громадського формування.Суд першої інстанції відмовив журналістці у задоволенні позову повністю. Натомість Львівський апеляційний суд задовольнив позов частково та зобов'язав фонд повторно розглянути запит журналістки."Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів після набрання нею законної сили", - йдеться в документі.Як розповіла журналістка Аріна Крапка, благодійний фонд не звертався до касаційної інстанції, аби оскаржити постанову суду."Фонд не звертався в касацію, щоб оскаржувати постанову Львівського апеляційного суду. Також я не отримала відповіді від БФ Ігоря Палиці "Тільки разом" згідно з рішенням суду. Тобто повторно запит вони не розглянули. І мені невідомо, чи розглянуть. Я зверталась до фонду, аби запитати, коли отримаю повторно відповідь на мій запит. Телефонувала їм, однак у фонді по телефону мені сказали, що їм про це нічого не відомо. Також писала лист на їх електронну пошту, куди раніше відправляла запити і відповіді теж не отримала. У зв'язку з цим я вже отримала виконавчий лист із суду та буду звертатися до виконавчої служби", - розповіла журналістка.Вона додала, що термін пред'явлення виконавчого документу до виконання - до 12 грудня 2020 року. Та Аріна Крапка планує зробити це швидше.Медіаюрист "Платформи прав людини", який надавав юридичну підтримку за весь час судових баталій, пояснив, яким чином повинно виконуватися рішення суду та як діяти у випадку його невиконання:"Відповідно до рішення апеляційного адміністративного суду, яке набрало законної сили з моменту проголошення, благодійний фонд має розглянути запит знов і надати відповідь згідно вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Всі судові рішення, які набули законної сили є обов'язковими для виконання.Це один з базових принципів правового порядку будь-якої країни. Якщо особа не бажає добровільно виконувати рішення суду, зацікавлена особа має право звернутись до виконавців, щоб вони вжили заходів згідно Закону України "Про виконавче провадження" для примусового виконання. У випадку ігнорування вимог виконавців може бути порушено кримінальну справу за невиконання рішення суду проти посадових осіб благодійного фонду.Думаю, що в даному випадку розрахунок розпорядника інформації, який програв в апеляції, був на те, що стягувач не збере авансовий внесок, без сплати якого неможливе відкриття виконавчого провадження (одна мінімальна заробітна плата)", - зазначив медіаюрист.

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