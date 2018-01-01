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Аварія за участю поліцейського авто: подробиці. ФОТО. ВІДЕО

Аварія за участю поліцейського авто: подробиці. ФОТО. ВІДЕО
В аварії, яка сталася сьогодні у Ківерцях на вулиці Чкалова близько 13 години, постраждали двоє людей.

Про це повідомляють Волинські новини.

Згідно з інформацією, спецавто криміналістичної лабораторії рухалося на виклик з увімкненими сиренами і проблисковими маячками, з дотримання усіх правил ПДР. Натомість водій Mercedes Vito, який рухався зустрічною смугою, не надав перевагу у русі поліцейському авто, тож відбулося зіткнення. Після цього спецавто поліції відкинуло у бетонну електроопору.

Внаслідок зіткнення постраждали водії обох транспортних засобів.

Фото Сергія Похи


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Теги: ДТП, аварія, НП
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Коментарі 1
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Пишуть просто аби вигородити так звану поліцію! Всі винуваті тільки не вони !!!
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