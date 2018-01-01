Аварія за участю поліцейського авто: подробиці. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляють



Згідно з інформацією, спецавто криміналістичної лабораторії рухалося на виклик з увімкненими сиренами і проблисковими маячками, з дотримання усіх правил ПДР. Натомість водій Mercedes Vito, який рухався зустрічною смугою, не надав перевагу у русі поліцейському авто, тож відбулося зіткнення. Після цього спецавто поліції відкинуло у бетонну електроопору.



Внаслідок зіткнення постраждали водії обох транспортних засобів.



Фото Сергія Похи





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В аварії, яка сталася сьогодні у Ківерцях на вулиці Чкалова близько 13 години, постраждали двоє людей.Про це повідомляють Волинські новини Згідно з інформацією, спецавто криміналістичної лабораторії рухалося на виклик з увімкненими сиренами і проблисковими маячками, з дотримання усіх правил ПДР. Натомість водій Mercedes Vito, який рухався зустрічною смугою, не надав перевагу у русі поліцейському авто, тож відбулося зіткнення. Після цього спецавто поліції відкинуло у бетонну електроопору.Внаслідок зіткнення постраждали водії обох транспортних засобів.

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