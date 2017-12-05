Луцький студент став Майстром спорту України міжнародного класу
21 лютий, 19:36
Студент Луцького національного технічного університету групи Владислав Капиша отримав звання Майстра спорту України міжнародного класу з кікбоксингу ВТКА.
Про це повідомляє інформаційний відділ Луцького НТУ.
«Кафедра фізичного виховання вітає студента групи КСМ-41 Капиша Владислава із присвоєнням звання Майстра спорту України міжнародного класу з кікбоксингу ВТКА. Ректорат та колектив бажає студенту успіхів у всіх починаннях, міцного здоров'я та нових перемог», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє інформаційний відділ Луцького НТУ.
«Кафедра фізичного виховання вітає студента групи КСМ-41 Капиша Владислава із присвоєнням звання Майстра спорту України міжнародного класу з кікбоксингу ВТКА. Ректорат та колектив бажає студенту успіхів у всіх починаннях, міцного здоров'я та нових перемог», - йдеться у повідомленні.
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