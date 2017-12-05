Луцький студент став Майстром спорту України міжнародного класу

Владислав Капиша отримав звання Майстра спорту України міжнародного класу з кікбоксингу ВТКА.



Про це повідомляє інформаційний відділ Луцького НТУ.



«Кафедра фізичного виховання вітає студента групи КСМ-41 Капиша Владислава із присвоєнням звання Майстра спорту України міжнародного класу з кікбоксингу ВТКА. Ректорат та колектив бажає студенту успіхів у всіх починаннях, міцного здоров'я та нових перемог», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студент Луцького національного технічного університету групиотримав звання Майстра спорту України міжнародного класу з кікбоксингу ВТКА.Про це повідомляє інформаційний відділ Луцького НТУ.«Кафедра фізичного виховання вітає студента групи КСМ-41 Капиша Владислава із присвоєнням звання Майстра спорту України міжнародного класу з кікбоксингу ВТКА. Ректорат та колектив бажає студенту успіхів у всіх починаннях, міцного здоров'я та нових перемог», - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію