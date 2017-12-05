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Луцький студент став Майстром спорту України міжнародного класу

Луцький студент став Майстром спорту України міжнародного класу
Студент Луцького національного технічного університету групи Владислав Капиша отримав звання Майстра спорту України міжнародного класу з кікбоксингу ВТКА.

Про це повідомляє інформаційний відділ Луцького НТУ.

«Кафедра фізичного виховання вітає студента групи КСМ-41 Капиша Владислава із присвоєнням звання Майстра спорту України міжнародного класу з кікбоксингу ВТКА. Ректорат та колектив бажає студенту успіхів у всіх починаннях, міцного здоров'я та нових перемог», - йдеться у повідомленні.


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Теги: спорт, кікбоксинг, майстер спорту
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