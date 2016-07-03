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«ПриватБанк» за рік видав малому бізнесу 3 мільярди*

«ПриватБанк» за рік видав малому бізнесу 3 мільярди*
У минулому році кількість підприємців, що активно користуються рахунками «ПриватБанку», збільшилася на понад 57 тисяч, а юридичних осіб – на майже 19 тисяч.

Це абсолютні рекорди за увесь час існування банку, - повідомляє прес-служба установи.

Також «ПриватБанк» за підсумками 2017 року став лідером ринку із залучення коштів бізнесу, обсяг яких збільшився на 11 млрд грн, і це також абсолютний рекорд за весь час існування банку.

За підсумками року «ПриватБанк» виділив малому бізнесу та підприємцям понад 3 млрд грн кредитних коштів, а у 2018 році планує виділити більш ніж 5 млрд грн. Як повідомив керівник напрямку «Малий і середній бізнес» Сергій Клюєв, у рамках програм підтримки підприємництва «ПриватБанк» вже профінансував понад 25 тисяч проектів малого бізнесу.

«ПриватБанк» активніше за інші банки фінансує розвиток підприємництва, запровадивши для початківців безкоштовне обслуговування в рамках тарифного пакета «Інкубатор», – зазначив Сергій Клюєв. – Розвиток системи сучасних послуг для малого бізнесу та кредитна підтримка підприємництва є одним із головних напрямків стратегії розвитку банку, що дозволить йому залишатися номером один для бізнесу, показуючи найкращу на ринку динаміку нарощування клієнтської бази, як це відбулося в 2017 році».

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Теги: Приват банк
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