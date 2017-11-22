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Біля Луцька у Стир зливають невідому речовину

Біля Луцька у Стир зливають невідому речовину
Керівник Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб повідомила, що поблизу села Милуші у води річки Стир із труб зливають невідому речовину.

Про це вона написала на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Були з заступником на очисних с.Княгининка.Ніякого запаху там немає. Але в с.Милуші знайшли місце, де витікає невідома речовина і зливається прямо в р.Стир.
Не знаю, чи знають в екоінспекції про цю трубу і чи є вона дозволена в цьому місці», - йдеться у повідомленні.


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Теги: Олена Твердохліб, Стир, Милуші
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Коментарі 1
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Це може біопек або цукровий вже туди добрався,і зливає свої відходи.Знову на носі весна,і тільки пригріє сонечко,як знову "запахне".
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