Біля Луцька у Стир зливають невідому речовину

Олена Твердохліб повідомила, що поблизу села Милуші у води річки Стир із труб зливають невідому речовину.



Про це вона написала



«Були з заступником на очисних с.Княгининка.Ніякого запаху там немає. Але в с.Милуші знайшли місце, де витікає невідома речовина і зливається прямо в р.Стир.

Не знаю, чи знають в екоінспекції про цю трубу і чи є вона дозволена в цьому місці», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник Княгининівської ОТГповідомила, що поблизу села Милуші у води річки Стир із труб зливають невідому речовину.Про це вона написала на своїй сторінці у мережі Facebook.«Були з заступником на очисних с.Княгининка.Ніякого запаху там немає. Але в с.Милуші знайшли місце, де витікає невідома речовина і зливається прямо в р.Стир.Не знаю, чи знають в екоінспекції про цю трубу і чи є вона дозволена в цьому місці», - йдеться у повідомленні.

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