Біля Луцька у Стир зливають невідому речовину
Сьогодні, 15:29
Керівник Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб повідомила, що поблизу села Милуші у води річки Стир із труб зливають невідому речовину.
Про це вона написала на своїй сторінці у мережі Facebook.
«Були з заступником на очисних с.Княгининка.Ніякого запаху там немає. Але в с.Милуші знайшли місце, де витікає невідома речовина і зливається прямо в р.Стир.
Не знаю, чи знають в екоінспекції про цю трубу і чи є вона дозволена в цьому місці», - йдеться у повідомленні.
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Про це вона написала на своїй сторінці у мережі Facebook.
«Були з заступником на очисних с.Княгининка.Ніякого запаху там немає. Але в с.Милуші знайшли місце, де витікає невідома речовина і зливається прямо в р.Стир.
Не знаю, чи знають в екоінспекції про цю трубу і чи є вона дозволена в цьому місці», - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Це може біопек або цукровий вже туди добрався,і зливає свої відходи.Знову на носі весна,і тільки пригріє сонечко,як знову "запахне".
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