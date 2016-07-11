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Поліцейський зловив дитину, яка падала з 3-го поверху. ВІДЕО

Поліцейський зловив дитину, яка падала з 3-го поверху. ВІДЕО
У Єгипті правоохоронець врятував п'ятирічного хлопчика. Чоловік зловив дитину, коли вона впала з балкона третього поверху.

Відео неймовірного порятунку опублікував користувач Tarek Ata на своїй сторінці у Facebook, – пише канал 24.

Так, все почалося з того, що троє копів почули крик дитини, яка звисала з балкона житлового будинку. Поки поліцейські натягували килим, щоб пом'якшити падіння дитини, один з них встиг зреагувати і зловити хлопчика.

На відеокадрах видно, як він падає з висоти прямо в руки правоохоронцю. Останній, не втримавши рівновагу, впав на землю.

Як пишуть місцеві ЗМІ, хлопчик під час падіння не отримав серйозних травм. У поліцейського, який врятував малюка – незначна травма голови.

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Теги: поліція, порятунок
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