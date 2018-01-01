Пораненому волинському атовцю виростили 5 сантиметрів кістки

Волинський боєць Юрій Євтушик пережив 18 операцій на нозі, в результаті яких йому врятували ногу та виростили 5 сантиметрів кістки."Шана і повага лікарям з Київського Інституту травматології та ортопедії НАМН України за лікування нашого волинського важкопораненого морпеха Юрія Євтушика з 36 бригади! На цьому тижні боєць пройшов чергове обстеження в Клініці кістково-гнійної хірургії Інституту, де його оперували в жовтні та грудні 2017 року. Тоді, в боротьбі за ногу хірурги видалили 7 см гнилої великогомілковоі кістки в надії виростити нову кістку в апараті Ілізарова. Сьогодні маємо результат - вирощено 5 см кістки!" - повідомила на сторінці у Facebook волонтер"Низький уклін і найкращі побажання нашим лікарям -рятівникам Професору Миколі Грицаю, Генадію Колову, Роману Рамському, Вадиму Мазевичу, Ігорю Гайовичу! Професійно, безкорисно, людяно Ви зробили реально неможливе... Вам вдалося зберегти ногу нашому Герою... Вперше за 2 роки після поранення, вперше після 18 операцій Юрочка спробує стати на СВОЮ НІЖКУ!" - додала жінка."Дай Бог, так і буде! Ми дякуємо всім-всім, хто допомагав Юрію Євтушику та його сім‘і фінансово і морально весь цей час..." - написала Наталія Попова.