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Волинь долучилась до національного проекту інклюзивної освіти

Волинь долучилась до національного проекту інклюзивної освіти
Очільник Волинської ОДА Володимир Гунчик і перша леді країни Марина Порошенко підписали Меморандум про долучення області до національного проекту благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».

Це відбулося 21 лютого у Волинській облдержадміністрації.

«Наша командна однодумців збільшилась на потужну команду Волинської області», – сказала Марина Порошенко. За її словами, підписання меморандуму дозволить дітям з особливими освітніми потребами навчатись та розвиватись разом з однолітками, а не ділити їх по різних навчальних закладах.

Вона зауважила, що звичайні діти таким чином зможуть бачити, яким важким може бути навчання для «особливих» діток, що допоможе їм стати більш гуманними.

«Ми розробили типові проекти, які мають бути в кожній українській школі, бо це саме ті навчальні простори, де діти можуть спілкуватись один з одним, отримувати додаткові знання не тільки з книжок, але й сучасних засобів інформації», – додала Марина Порошенко і вручила губернатору проекти Медіатеки та Ресурсної кімнати.

Опісля Гунчик і Порошенко підписали Меморандум про співпрацю щодо створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів між облдержадміністрацією та головами районних державних адміністрацій, керівниками органів місцевого самоврядування.

Нові ІРЦ будуть доступні для будь-якої дитини з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років. Один з таких закладів незабаром запрацює в Луцьку, ще два з’являться до 2020 року.

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Теги: Марина Порошенко, Волинь
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Коментарі 2
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нормальним діткам? Їм що, ваша Гріневічь буде дороговказом?
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Як це 153 заклади в яких навчаеться 334 дитини ? Це що по 2 дитини в школI? Ви хоч перечитуйте що пишете...
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