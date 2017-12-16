Лучан запрошують на благодійну інтелектуальну гру
21 лютий, 21:00
28 лютого, в останній день зими, луцьких інтелектуалів запрошують взяти участь у благодійній грі Mind Game.
Усі зібрані кошти будуть передані ГО «Інсулін», що опікується дітьми хворими на цукровий діабет, - повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
Що таке Mind Game ?
«Mind Game» - це інтелектуальна командна гра, яка складається з дев'яти турів, у кожному із яких є по 6-8 запитань. Щоб відповісти на них, не потрібно енциклопедичних знань, у пригоді стане кмітливість, логіка, загальна обізнаність у всьому, що відбувається у світі, знання фільмів та основних музичних груп.
Гра відбудеться 28 лютого, о 19 годині, за адресою вул. Винниченка, 4, (броварня «Карабас-Барабас»).
«Збирай друзів, реєструй команду, приходь на гру і отримай море емоцій та вражень! Буде дуже весело і надзвичайно цікаво!», - пишуть організатори.
Реєстрація на гру за посиланням:
http://mgame.lviv.ua/mind_game/
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Усі зібрані кошти будуть передані ГО «Інсулін», що опікується дітьми хворими на цукровий діабет, - повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
Що таке Mind Game ?
«Mind Game» - це інтелектуальна командна гра, яка складається з дев'яти турів, у кожному із яких є по 6-8 запитань. Щоб відповісти на них, не потрібно енциклопедичних знань, у пригоді стане кмітливість, логіка, загальна обізнаність у всьому, що відбувається у світі, знання фільмів та основних музичних груп.
Гра відбудеться 28 лютого, о 19 годині, за адресою вул. Винниченка, 4, (броварня «Карабас-Барабас»).
«Збирай друзів, реєструй команду, приходь на гру і отримай море емоцій та вражень! Буде дуже весело і надзвичайно цікаво!», - пишуть організатори.
Реєстрація на гру за посиланням:
http://mgame.lviv.ua/mind_game/
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