Українець у протезах для ніг віз до Росії військові нагороди. ФОТО

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Прикордонники виявили в протезах обох ніг чоловіка 10 орденів і 63 медалі часів Другої світової війни.
Інцидент трапився у середу, 21 лютого, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Держприкордонслужбу».
У пункті пропуску Гоптівка в Харківській області прикордонники виявили понад 70 орденів і медалей в протезах ніг пасажира автомобіля.
Зазначається, що в пункт пропуску на виїзд з України прибув автомобіль Ніссан, в якому як пасажир перебував громадянин України 1972 року народження.
«За результатами перевірки в протезах його обох ніг були виявлені 10 орденів і 63 медалі часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні.
Порушника передали СБУ разом із знахідкою. Тривають процесуальні заходи.
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Інцидент трапився у середу, 21 лютого, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Держприкордонслужбу».
У пункті пропуску Гоптівка в Харківській області прикордонники виявили понад 70 орденів і медалей в протезах ніг пасажира автомобіля.
Зазначається, що в пункт пропуску на виїзд з України прибув автомобіль Ніссан, в якому як пасажир перебував громадянин України 1972 року народження.
«За результатами перевірки в протезах його обох ніг були виявлені 10 орденів і 63 медалі часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні.
Порушника передали СБУ разом із знахідкою. Тривають процесуальні заходи.
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Коментарі 1
так це ж не бендерівські нагороди!
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