Українець у протезах для ніг віз до Росії військові нагороди. ФОТО





Інцидент трапився у середу, 21 лютого, - повідомляє



У пункті пропуску Гоптівка в Харківській області прикордонники виявили понад 70 орденів і медалей в протезах ніг пасажира автомобіля.



Зазначається, що в пункт пропуску на виїзд з України прибув автомобіль Ніссан, в якому як пасажир перебував громадянин України 1972 року народження.



«За результатами перевірки в протезах його обох ніг були виявлені 10 орденів і 63 медалі часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні.



Порушника передали СБУ разом із знахідкою. Тривають процесуальні заходи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники виявили в протезах обох ніг чоловіка 10 орденів і 63 медалі часів Другої світової війни.Інцидент трапився у середу, 21 лютого, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Держприкордонслужбу».У пункті пропуску Гоптівка в Харківській області прикордонники виявили понад 70 орденів і медалей в протезах ніг пасажира автомобіля.Зазначається, що в пункт пропуску на виїзд з України прибув автомобіль Ніссан, в якому як пасажир перебував громадянин України 1972 року народження.«За результатами перевірки в протезах його обох ніг були виявлені 10 орденів і 63 медалі часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні.Порушника передали СБУ разом із знахідкою. Тривають процесуальні заходи.

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