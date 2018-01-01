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Українець у протезах для ніг віз до Росії військові нагороди. ФОТО

Українець у протезах для ніг віз до Росії військові нагороди. ФОТО
Прикордонники виявили в протезах обох ніг чоловіка 10 орденів і 63 медалі часів Другої світової війни.

Інцидент трапився у середу, 21 лютого, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Держприкордонслужбу».

У пункті пропуску Гоптівка в Харківській області прикордонники виявили понад 70 орденів і медалей в протезах ніг пасажира автомобіля.

Зазначається, що в пункт пропуску на виїзд з України прибув автомобіль Ніссан, в якому як пасажир перебував громадянин України 1972 року народження.

«За результатами перевірки в протезах його обох ніг були виявлені 10 орденів і 63 медалі часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні.

Порушника передали СБУ разом із знахідкою. Тривають процесуальні заходи.


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Теги: прикордонники, кордон
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Коментарі 1
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так це ж не бендерівські нагороди!
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