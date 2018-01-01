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Лучанин пропонує знести обеліск на меморіалі слави

Лучанин пропонує знести обеліск на меморіалі слави
Демонтувати 40-метровий обеліск на меморіальному комплексі «Вічна слава» пропонує мешканець Луцька.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

«В контексті процесів позбавлення держави від наслідків комуністичної ідеології та зважаючи на те, що процес цей був узаконений ухваленим 9 квітня 2015 року Верховною Радою України пакетом законів прошу представників міської ради та виконавчого комітету бути ДЕРЖАВНИКАМИ та найблищим часом таки прийняти рішення про демонтаж 40-метрового центрального обеліска на меморіальному комплексі «Вічна Слава», – пише Борис Гунчіквідзе.

«Окрім комуністично-пропагандистської ідеї ця НЕЗРОЗУМІЛА СПОРУДА велетенської нібито жінки є аварійною, на що закрив очі департамент ЖКГ. Звідти одна за одною падають плити і до біди недалеко. Та й більшість лучан буде вам вдячна за ліквідацію «пам'ятника окупантам». Щодо кошториса ПРОПОНУЮ звернутися до обласної ради та Міністерства Юстицій, яке зініціювало «декомунізаційний пакет законів», – додає автор ініціативи.

Підтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1060

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Теги: петиції
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Коментарі 6
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Кретиничні помисли в цієї дитини гір.
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Щоб плити не падали тра змінити оздоблення на скромніше - на штукатурку.
Для чого та показна розкіш?
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Знесемо і заживемо.А на тому місці 150-ти метровий Бандера.Маразм!!!?
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Нехай в Грузію їде і там публікує петиції. Там що немає обелісків?
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Я тільки за.Символи в нашому житті значать набагато більше ніж ми собі уявляємо.Недарма князь київський Володимир започатковуючи хрещення русичів знищував язичницьких ідолів.Ці символи являються якорем,що тягне нашу підсвідомість назад до совкового тоталітаризму.
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...Квідзе, наводьте порядок на своїй історичній батьківщині!!! Що, В.в.війни не було, мільйони українців не загинули? Вже танка знесли, гармату, краще жити стали після цього?????????? ще живі ветерани, шануйте хоч їх!!!!!
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