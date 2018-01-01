Лучанин пропонує знести обеліск на меморіалі слави





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



«В контексті процесів позбавлення держави від наслідків комуністичної ідеології та зважаючи на те, що процес цей був узаконений ухваленим 9 квітня 2015 року Верховною Радою України пакетом законів прошу представників міської ради та виконавчого комітету бути ДЕРЖАВНИКАМИ та найблищим часом таки прийняти рішення про демонтаж 40-метрового центрального обеліска на меморіальному комплексі «Вічна Слава», – пише Борис Гунчіквідзе.



«Окрім комуністично-пропагандистської ідеї ця НЕЗРОЗУМІЛА СПОРУДА велетенської нібито жінки є аварійною, на що закрив очі департамент ЖКГ. Звідти одна за одною падають плити і до біди недалеко. Та й більшість лучан буде вам вдячна за ліквідацію «пам'ятника окупантам». Щодо кошториса ПРОПОНУЮ звернутися до обласної ради та Міністерства Юстицій, яке зініціювало «декомунізаційний пакет законів», – додає автор ініціативи.



Підтримати ініціативу можна за посиланням

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Демонтувати 40-метровий обеліск на меморіальному комплексі «Вічна слава» пропонує мешканець Луцька.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.«В контексті процесів позбавлення держави від наслідків комуністичної ідеології та зважаючи на те, що процес цей був узаконений ухваленим 9 квітня 2015 року Верховною Радою України пакетом законів прошу представників міської ради та виконавчого комітету бути ДЕРЖАВНИКАМИ та найблищим часом таки прийняти рішення про демонтаж 40-метрового центрального обеліска на меморіальному комплексі «Вічна Слава», – пише«Окрім комуністично-пропагандистської ідеї ця НЕЗРОЗУМІЛА СПОРУДА велетенської нібито жінки є аварійною, на що закрив очі департамент ЖКГ. Звідти одна за одною падають плити і до біди недалеко. Та й більшість лучан буде вам вдячна за ліквідацію «пам'ятника окупантам». Щодо кошториса ПРОПОНУЮ звернутися до обласної ради та Міністерства Юстицій, яке зініціювало «декомунізаційний пакет законів», – додає автор ініціативи.Підтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1060

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію