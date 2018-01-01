Що робила на Волині Марина Порошенко. ФОТО

Марина Порошенко. За кілька годин вона встигла підписати два меморандуми, долучитись до національного проекту, поспілкуватись із дітьми, які втратили батьків через війну на Донбасі, та провести нараду щодо створення в області мережі інклюзивно-ресурсних центрів.



Робочий візит відбувся 21 лютого.



Спочатку Марина Порошенко відвідала Волинський обласний ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, де



Перша леді подарувала дітям по примірнику книги Шона Кові «Сім навичок високоефективних підлітків», а натомість отримала Холмську ікону Божої Матері.



Згодом Марина Порошенко взяла участь в урочистостях з нагоди Міжнародного для рідної мови. Вона наголосила, що сучасній людині важливо знати кілька мов, а українцям обовязково треба знати свою державну мову.



«Пишаємось, що ми українці. Слава патріотам і слава Україні», - такими словами завершила жінка свій виступ.



Під час заходу директору Павлу Боснюку вручили орден «За заслуги ІІІ ступеня».



Згодом очільник Волинської ОДА Володимир Гунчик і Марина Порошенко



Володимир Гунчик подарував першій леді альбом зі світлинами будівництва храму у Волновасі. Він підкреслив, що ця церква – перша на Донбасі, яка належить до Київського патріархату.



«Україна єдина. Нема різниці, де ми будуємо храм – на Заході чи на Сході. Наша мета – об’єднати духовно країну», - зазначив Гунчик. Він розповів, як важливо, щоб ідея духовного об’єднання була розповсюджена по всій Україні.



«Це вселяє віру, що ми робимо правильні справи. Бог з нами, і він захистить Україну», – підсумувала Порошенко.



В рамках візиту Порошенко поспілкувалась із учнями інклюзивних класів луцьких шкіл, а на завершення розповіла журналістам про розвиток інклюзивної освіти на Волині.



Виставка в ліцеї Книга Миру Книга Миру У військовому ліцеї в Луцьку Марина Порошенка та Володимир Гунчик Луцькі ліцеїсти пишуть в Книзі Миру Луцькі ліцеїсти пишуть в Книзі Миру Марина Порошенко та Володимир Гунчик спілкуються з ліцеїстами Марина Порошенко розповідає ліцеїстам про Книгу Миру Марина Порошенко та Володимир Гунчик нагороджують Павла Боснюка Марина Порошенко в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку Марина Порошенко в Луцьку

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