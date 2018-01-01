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Що робила на Волині Марина Порошенко. ФОТО

Що робила на Волині Марина Порошенко. ФОТО
На Волині побувала перша леді країни Марина Порошенко. За кілька годин вона встигла підписати два меморандуми, долучитись до національного проекту, поспілкуватись із дітьми, які втратили батьків через війну на Донбасі, та провести нараду щодо створення в області мережі інклюзивно-ресурсних центрів.

Робочий візит відбувся 21 лютого.

Спочатку Марина Порошенко відвідала Волинський обласний ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, де презентувала національний проект «Книга Миру». Ліцеїсти, батьки яких загинули на Сході, вклеїли у книгу фотографії, які нагадують їм про часи до втрати близьких, та залишили побажання для українців і країни в цілому.

Перша леді подарувала дітям по примірнику книги Шона Кові «Сім навичок високоефективних підлітків», а натомість отримала Холмську ікону Божої Матері.

Згодом Марина Порошенко взяла участь в урочистостях з нагоди Міжнародного для рідної мови. Вона наголосила, що сучасній людині важливо знати кілька мов, а українцям обовязково треба знати свою державну мову.

«Пишаємось, що ми українці. Слава патріотам і слава Україні», - такими словами завершила жінка свій виступ.

Під час заходу директору Павлу Боснюку вручили орден «За заслуги ІІІ ступеня».

Згодом очільник Волинської ОДА Володимир Гунчик і Марина Порошенко підписали два документи - Меморандум про долучення області до національного проекту благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» та Меморандум про співпрацю щодо створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів між облдержадміністрацією та головами районних державних адміністрацій, керівниками органів місцевого самоврядування.

Володимир Гунчик подарував першій леді альбом зі світлинами будівництва храму у Волновасі. Він підкреслив, що ця церква – перша на Донбасі, яка належить до Київського патріархату.

«Україна єдина. Нема різниці, де ми будуємо храм – на Заході чи на Сході. Наша мета – об’єднати духовно країну», - зазначив Гунчик. Він розповів, як важливо, щоб ідея духовного об’єднання була розповсюджена по всій Україні.

«Це вселяє віру, що ми робимо правильні справи. Бог з нами, і він захистить Україну», – підсумувала Порошенко.

В рамках візиту Порошенко поспілкувалась із учнями інклюзивних класів луцьких шкіл, а на завершення розповіла журналістам про розвиток інклюзивної освіти на Волині.

Виставка в ліцеї
Виставка в ліцеї
Книга Миру
Книга Миру
Книга Миру
Книга Миру
У військовому ліцеї в Луцьку
У військовому ліцеї в Луцьку
Марина Порошенка та Володимир Гунчик
Марина Порошенка та Володимир Гунчик
Луцькі ліцеїсти пишуть в Книзі Миру
Луцькі ліцеїсти пишуть в Книзі Миру
Луцькі ліцеїсти пишуть в Книзі Миру
Луцькі ліцеїсти пишуть в Книзі Миру
Марина Порошенко та Володимир Гунчик спілкуються з ліцеїстами
Марина Порошенко та Володимир Гунчик спілкуються з ліцеїстами
Марина Порошенко розповідає ліцеїстам про Книгу Миру
Марина Порошенко розповідає ліцеїстам про Книгу Миру
Що робила на Волині Марина Порошенко. ФОТО
Що робила на Волині Марина Порошенко. ФОТО
Що робила на Волині Марина Порошенко. ФОТО
Марина Порошенко та Володимир Гунчик нагороджують Павла Боснюка
Марина Порошенко та Володимир Гунчик нагороджують Павла Боснюка
Що робила на Волині Марина Порошенко. ФОТО
Що робила на Волині Марина Порошенко. ФОТО
Що робила на Волині Марина Порошенко. ФОТО
Що робила на Волині Марина Порошенко. ФОТО
Марина Порошенко в Луцьку
Марина Порошенко в Луцьку
Що робила на Волині Марина Порошенко. ФОТО
Що робила на Волині Марина Порошенко. ФОТО
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Зустріч Марини Порошенко з керівниками органів місцевого самоврядування в Луцьку
Марина Порошенко в Луцьку
Марина Порошенко в Луцьку

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Теги: Марина Порошенко, Луцьк, варте уваги, Книга Миру, Павло Боснюк
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