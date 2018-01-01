В ресторації «Брама» - вигідні пізні вечері

Усі, хто завітає в ресторацію «Брама» після 21 години отримують знижку -30% на усе меню з буфету.Про це повідомляє прес-служба закладу.Відтепер смакувати хорошими стравами можна вигідніше. У ресторації «Брама» діють вечірні знижки.Щодня з 21 години у ресторації «Брама» діє знижка -30% на буфетне меню. Тож усі, хто затримується на роботі, або ж любить пізні вечері можуть посмакувати смачними стравами за вигідними цінами.Відкривайте браму у світ смаків разом з ресторацією!