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У Луцьку арт-баріста з Італії навчав робити фірмову каву. ФОТО

У Луцьку арт-баріста з Італії навчав робити фірмову каву. ФОТО
У Луцьк завітав арт-баріста з Італії Роберто Вескові, який проводить майстер-класи з приготування кави та пригощає капучіно.

21 лютого в кавовому центрі "Carraro", що на вулиці Івана Франка, 44, відбулися перші майстер-класи.

Напередодні заходу ВолиньPost та "Caffe Carraro" влаштували розіграш двох наборів кави арабіки, обсмаженої в Італії, та кавового апарату DOLCE GUSTO. Його виграла лучанка Тетяна Біліца.

Організатори кавових майстер-класів Юрій Тимченко і Василь Лівак та арт-баріста Роберто Вескові вручили подарунок щасливій жінці.

Опісля слово взяв гість з Італії, який дивував учасників майстер-класів створенням оригінальних малюнків на каві. Більше про цю частину заходу та фоторепортаж дивіться завтра на сайті Інформаційного агентства ВолиньPost.

Також звертаємо увагу, що Роберто Вескові ще два дні перебуватиме в Луцьку і проводитиме майстер-класи для охочих навчитися мистецтву малювання на каві.

Для отримання додаткової інформації необхідно звертатися за телефоном 099 513 17 01 (Дмитро).

У Луцьку арт-баріста з Італії навчав робити фірмову каву. ФОТО
У Луцьку арт-баріста з Італії навчав робити фірмову каву. ФОТО
У Луцьку арт-баріста з Італії навчав робити фірмову каву. ФОТО
У Луцьку арт-баріста з Італії навчав робити фірмову каву. ФОТО

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Теги: Carraro, кава, Луцьк, майстер-клас, Роберто Вескові, варте уваги
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