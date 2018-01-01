У Луцьку арт-баріста з Італії навчав робити фірмову каву. ФОТО
Сьогодні, 17:25
У Луцьк завітав арт-баріста з Італії Роберто Вескові, який проводить майстер-класи з приготування кави та пригощає капучіно.
21 лютого в кавовому центрі "Carraro", що на вулиці Івана Франка, 44, відбулися перші майстер-класи.
Напередодні заходу ВолиньPost та "Caffe Carraro" влаштували розіграш двох наборів кави арабіки, обсмаженої в Італії, та кавового апарату DOLCE GUSTO. Його виграла лучанка Тетяна Біліца.
Організатори кавових майстер-класів Юрій Тимченко і Василь Лівак та арт-баріста Роберто Вескові вручили подарунок щасливій жінці.
Опісля слово взяв гість з Італії, який дивував учасників майстер-класів створенням оригінальних малюнків на каві. Більше про цю частину заходу та фоторепортаж дивіться завтра на сайті Інформаційного агентства ВолиньPost.
Також звертаємо увагу, що Роберто Вескові ще два дні перебуватиме в Луцьку і проводитиме майстер-класи для охочих навчитися мистецтву малювання на каві.
Для отримання додаткової інформації необхідно звертатися за телефоном 099 513 17 01 (Дмитро).
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21 лютого в кавовому центрі "Carraro", що на вулиці Івана Франка, 44, відбулися перші майстер-класи.
Напередодні заходу ВолиньPost та "Caffe Carraro" влаштували розіграш двох наборів кави арабіки, обсмаженої в Італії, та кавового апарату DOLCE GUSTO. Його виграла лучанка Тетяна Біліца.
Організатори кавових майстер-класів Юрій Тимченко і Василь Лівак та арт-баріста Роберто Вескові вручили подарунок щасливій жінці.
Опісля слово взяв гість з Італії, який дивував учасників майстер-класів створенням оригінальних малюнків на каві. Більше про цю частину заходу та фоторепортаж дивіться завтра на сайті Інформаційного агентства ВолиньPost.
Також звертаємо увагу, що Роберто Вескові ще два дні перебуватиме в Луцьку і проводитиме майстер-класи для охочих навчитися мистецтву малювання на каві.
Для отримання додаткової інформації необхідно звертатися за телефоном 099 513 17 01 (Дмитро).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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