У Луцьку арт-баріста з Італії навчав робити фірмову каву. ФОТО

У Луцьк завітав арт-баріста з Італії, який проводить майстер-класи з приготування кави та пригощає капучіно.21 лютого в кавовому центрі "Carraro", що на вулиці Івана Франка, 44, відбулися перші майстер-класи.Напередодні заходу ВолиньPost та "Caffe Carraro" влаштували розіграш двох наборів кави арабіки, обсмаженої в Італії, та кавового апарату DOLCE GUSTO. Його виграла лучанкаОрганізатори кавових майстер-класівта арт-баріста Роберто Вескові вручили подарунок щасливій жінці.Опісля слово взяв гість з Італії, який дивував учасників майстер-класів створенням оригінальних малюнків на каві. Більше про цю частину заходу та фоторепортаж дивіться завтра на сайтіТакож звертаємо увагу, що Роберто Вескові ще два дні перебуватиме в Луцьку і проводитиме майстер-класи для охочих навчитися мистецтву малювання на каві.Для отримання додаткової інформації необхідно звертатися за телефоном 099 513 17 01 (Дмитро).