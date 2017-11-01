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СБУ затримала перевізників, котрі возили людей до РФ через окупований кордон

СБУ затримала перевізників, котрі возили людей до РФ через окупований кордон
Співробітники СБУ спільно з прокуратурою блокували нелегальні пасажирські перевезення через державний кордон з тимчасово непідконтрольної території Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували незаконний бізнес мешканці Луганщини. Ділки забезпечували виїзд автобусів через закритий пункт пропуску «Ізварине», розташований на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Потім транспорт з території Росії в’їжджав до нашої країни через пункти пропуску на Харківщині, а кінцевою точкою маршруту був Київ.

Співробітники СБ України затримали автобуси нелегального перевізника у пункті пропуску «Гоптівка» та у столиці.

Одному із учасників протиправного бізнесу оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Накладено арешт на три автобуси, які використовувалися зловмисниками.
Тривають невідкладні слідчі дії.

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Теги: Війна з Росією, кордон, окуповані території
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