СБУ затримала перевізників, котрі возили людей до РФ через окупований кордон
Сьогодні, 17:15
Співробітники СБУ спільно з прокуратурою блокували нелегальні пасажирські перевезення через державний кордон з тимчасово непідконтрольної території Луганської області.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організували незаконний бізнес мешканці Луганщини. Ділки забезпечували виїзд автобусів через закритий пункт пропуску «Ізварине», розташований на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Потім транспорт з території Росії в’їжджав до нашої країни через пункти пропуску на Харківщині, а кінцевою точкою маршруту був Київ.
Співробітники СБ України затримали автобуси нелегального перевізника у пункті пропуску «Гоптівка» та у столиці.
Одному із учасників протиправного бізнесу оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Накладено арешт на три автобуси, які використовувалися зловмисниками.
Тривають невідкладні слідчі дії.
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Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організували незаконний бізнес мешканці Луганщини. Ділки забезпечували виїзд автобусів через закритий пункт пропуску «Ізварине», розташований на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Потім транспорт з території Росії в’їжджав до нашої країни через пункти пропуску на Харківщині, а кінцевою точкою маршруту був Київ.
Співробітники СБ України затримали автобуси нелегального перевізника у пункті пропуску «Гоптівка» та у столиці.
Одному із учасників протиправного бізнесу оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Накладено арешт на три автобуси, які використовувалися зловмисниками.
Тривають невідкладні слідчі дії.
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