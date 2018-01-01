За минулий рік у Луцьку всиновили 20 сиріт

У Луцьку протягом 2017-го року всиновили 20 дітей.Про це йдеться в інформації про роботу служби у справах дітей Луцької міської ради щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання за 2017 рік.Із числа всиновлених - 12 дітей були сиротами, або ж дітьми позбавленими батьківського піклування. Ще 8 дітей всиновили внутрішньосімейно.Окрім того, кандидатами в усиновлювачі, які перебували на обліку у службі і проживають у Луцьку, усиновлено 2 дітей відповідно до рішень судів інших областей України.Станом на 1 січня 2018 року у місті проживає 109 усиновлених дітей, які виховуються в 95 сім'ях. На обліку у службі у справах дітей перебуває 10 подружніх пар та одиноких громадян, з них - 1 подружня пара виявила бажання усиновити дитину віком до 3 років, 5 – до 6 років, 3 – до 10 років, 1 – до 15 років.На місцевому обліку з усиновлення перебуває 26 дітей, з них - 9 мають інвалідність. З усієї кількості дітей, що перебувають на обліку з усиновлення, 1 дитина віком до 2 років, 2 дітей – 6-10 років, 23 дитини – 11-17 років.