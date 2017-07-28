Новий випуск луцького ток-шоу записали в Адміністрації Президента

Тарас Шкітер

Галина Падалко

Продюсер та ведучий ток-шоу "Протилежний погляд"опублікував інтригуючі світлини з місця запису нового випуску програми.На фотографіях - один з входів у Адміністрацію Президента України та він із колегоюна записі програми.У коментаріТарас Шкітер підтвердив, що новий випуск знімали в Адміністрації, але не назвав гостя. Мовляв, дочекайтеся виходу "Протилежного погляду" в ефір."23 лютого, в п'ятницю, о 17:30 обов'язково вмикайте телевізори на каналі "Нова Волинь". У нас вийшла дуже цікава розмова на важливі теми. Зокрема говорили і про бурштин, і про вибори в Луцьку", - сказав він.