вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новий випуск луцького ток-шоу записали в Адміністрації Президента

Новий випуск луцького ток-шоу записали в Адміністрації Президента
Продюсер та ведучий ток-шоу "Протилежний погляд" Тарас Шкітер опублікував інтригуючі світлини з місця запису нового випуску програми.

На фотографіях - один з входів у Адміністрацію Президента України та він із колегою Галиною Падалко на записі програми.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Тарас Шкітер підтвердив, що новий випуск знімали в Адміністрації, але не назвав гостя. Мовляв, дочекайтеся виходу "Протилежного погляду" в ефір.

"23 лютого, в п'ятницю, о 17:30 обов'язково вмикайте телевізори на каналі "Нова Волинь". У нас вийшла дуже цікава розмова на важливі теми. Зокрема говорили і про бурштин, і про вибори в Луцьку", - сказав він.

Тарас Шкітер
Тарас Шкітер
Галина Падалко
Галина Падалко
Новий випуск луцького ток-шоу записали в Адміністрації Президента

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Адміністрація Президента, Протилежний Погляд, Тарас Шкітер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» досі не виконав рішення суду
У Луцьк приїхала Марина Порошенко. ФОТО
Луцька міськрада програла черговий суд звільненому посадовцю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Волині» - новий нападник
Сьогодні, 17:43
Новий випуск луцького ток-шоу записали в Адміністрації Президента
Сьогодні, 17:35
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 лютого
Сьогодні, 17:33
Що робила на Волині Марина Порошенко. ФОТО
Сьогодні, 17:27
За минулий рік у Луцьку всиновили 20 сиріт
Сьогодні, 17:26
Схожі новини
Тарас Шкітер: «Своїм гостем хотів би бачити Президента України» Тарас Шкітер: «Своїм гостем хотів би бачити Президента України»
28 липень, 2017, 09:00
Екскурсія: що відбувається за кулісами ток-шоу «Протилежний погляд» Екскурсія: що відбувається за кулісами ток-шоу «Протилежний погляд»
08 березень, 2017, 15:59
Визначили, скільки волинян готові йти на концерти артистів-гастролерів у Росії. ВІДЕО Визначили, скільки волинян готові йти на концерти артистів-гастролерів у Росії. ВІДЕО
19 лютий, 08:48
У Луцьку політолог розповів, як «антибандерівський» закон вплине на заробітчан. ВІДЕО У Луцьку політолог розповів, як «антибандерівський» закон вплине на заробітчан. ВІДЕО
11 лютий, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Чекайте тепер в гості». Луцькі майданівці звернулися до політиків
Сьогодні, 09:51
 2
У Луцьк приїхала Марина Порошенко. ФОТО
Сьогодні, 13:16
 1
Перший будинок ЖК «Юпітер» здали в експлуатацію. ФОТО
Сьогодні, 12:22
 1
Луцька міськрада програла черговий суд звільненому посадовцю
Сьогодні, 11:24
 1
Як на концерті Олега Скрипки в Луцьку збирали гроші на церкву. ФОТО
Сьогодні, 10:56
 1
Медіа
відео
1/8