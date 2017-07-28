Новий випуск луцького ток-шоу записали в Адміністрації Президента
Сьогодні, 17:35
Продюсер та ведучий ток-шоу "Протилежний погляд" Тарас Шкітер опублікував інтригуючі світлини з місця запису нового випуску програми.
На фотографіях - один з входів у Адміністрацію Президента України та він із колегою Галиною Падалко на записі програми.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Тарас Шкітер підтвердив, що новий випуск знімали в Адміністрації, але не назвав гостя. Мовляв, дочекайтеся виходу "Протилежного погляду" в ефір.
"23 лютого, в п'ятницю, о 17:30 обов'язково вмикайте телевізори на каналі "Нова Волинь". У нас вийшла дуже цікава розмова на важливі теми. Зокрема говорили і про бурштин, і про вибори в Луцьку", - сказав він.
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На фотографіях - один з входів у Адміністрацію Президента України та він із колегою Галиною Падалко на записі програми.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Тарас Шкітер підтвердив, що новий випуск знімали в Адміністрації, але не назвав гостя. Мовляв, дочекайтеся виходу "Протилежного погляду" в ефір.
"23 лютого, в п'ятницю, о 17:30 обов'язково вмикайте телевізори на каналі "Нова Волинь". У нас вийшла дуже цікава розмова на важливі теми. Зокрема говорили і про бурштин, і про вибори в Луцьку", - сказав він.
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