Волинь на шляху до євроінтеграції: успіхи та поразки
21 лютий, 17:58
Волинь – одна з областей України, що протягом 2014 – 2016 роки спостерігається значний ступінь зближення з економікою ЄС.
Про це повідомляє «Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу».
Водночас, інституційна підтримка євроінтеграційного поступу, тобто дії обласної влади в частині виконання вимог Угоди про асоціацію, потребують значного доопрацювання.
Такий висновок зробили представники Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу в дослідженні, яке 20 лютого презентували у м. Луцьк. Дослідження було підготовлено в рамках проекту «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу: оцінка економічних реформ в регіонах України на шляху до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС».
Дослідження проводилося у всіх областях України, окрім тимчасово окупованої Автономної республіки Крим. Відповідно до його результатів, у Волинській області простежується суттєва динаміка євроінтеграційного економічного поступу: 2014 р. – 8 місце, 2015 р. – 3 місце, 2016 – 2 місце.
«Таких результатів вдалося досягнути завдяки порівняно високим показникам глибини торгівельно-економічних зв’язків області з країнами ЄС. Основними факторами, які на це впливали, стали: висока питома вага експорту послуг до країн ЄС; високий зовнішньоторговельний оборот регіону; отримання 6 підприємствами області статусу схваленого (уповноваженого) експортера. На жаль, нульове значення простежується в показників, які стосуються надходження інвестицій з країн ЄС до Волинської області та навпаки», - зазначив менеджер проектів Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу Дмитро Безвербний.
Також, він зауважив, що більш активних дій потребує інституційна підтримка євроінтеграційного економічного поступу регіону. Хоча в 2016 р. області вдалося залучити значні кошти в рамках технічної допомоги ЄС (1347,2 тис. євро) та провести 13 семінарів, тренінгів для сільського населення із залученням експертів ЄС, не було проведено жодних презентацій економічного та інвестиційного потенціалу Волині в органах та структурах ЄС. У 2016 році не було укладено договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областю та відповідними територіальними одиницями держав-членів ЄС. Викликає також занепокоєння значна кількість звернень фізичних та юридичних осіб, що надійшли на антикорупційний сервіс «Пуль» в розрізі діяльності Волинської митниці у 2016 р. (133 звернення). Експерти також нарікають, що на рівні області не простежуються реальні якісні кроки для підтримки малого та середнього підприємництва.
«Виправлення вищезазначених недоліків інституційної підтримки євроінтеграційного економічного поступу області є надзвичайно важливим та впливає на співпрацю регіону з країнами ЄС. Якщо цього не зробити у найближчі роки, то Волинь втрачатиме можливості розвитку, які відкриває Угода про асоціацію», - зазначив Дмитро Безвербний.
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Про це повідомляє «Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу».
Водночас, інституційна підтримка євроінтеграційного поступу, тобто дії обласної влади в частині виконання вимог Угоди про асоціацію, потребують значного доопрацювання.
Такий висновок зробили представники Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу в дослідженні, яке 20 лютого презентували у м. Луцьк. Дослідження було підготовлено в рамках проекту «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу: оцінка економічних реформ в регіонах України на шляху до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС».
Дослідження проводилося у всіх областях України, окрім тимчасово окупованої Автономної республіки Крим. Відповідно до його результатів, у Волинській області простежується суттєва динаміка євроінтеграційного економічного поступу: 2014 р. – 8 місце, 2015 р. – 3 місце, 2016 – 2 місце.
«Таких результатів вдалося досягнути завдяки порівняно високим показникам глибини торгівельно-економічних зв’язків області з країнами ЄС. Основними факторами, які на це впливали, стали: висока питома вага експорту послуг до країн ЄС; високий зовнішньоторговельний оборот регіону; отримання 6 підприємствами області статусу схваленого (уповноваженого) експортера. На жаль, нульове значення простежується в показників, які стосуються надходження інвестицій з країн ЄС до Волинської області та навпаки», - зазначив менеджер проектів Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу Дмитро Безвербний.
Також, він зауважив, що більш активних дій потребує інституційна підтримка євроінтеграційного економічного поступу регіону. Хоча в 2016 р. області вдалося залучити значні кошти в рамках технічної допомоги ЄС (1347,2 тис. євро) та провести 13 семінарів, тренінгів для сільського населення із залученням експертів ЄС, не було проведено жодних презентацій економічного та інвестиційного потенціалу Волині в органах та структурах ЄС. У 2016 році не було укладено договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областю та відповідними територіальними одиницями держав-членів ЄС. Викликає також занепокоєння значна кількість звернень фізичних та юридичних осіб, що надійшли на антикорупційний сервіс «Пуль» в розрізі діяльності Волинської митниці у 2016 р. (133 звернення). Експерти також нарікають, що на рівні області не простежуються реальні якісні кроки для підтримки малого та середнього підприємництва.
«Виправлення вищезазначених недоліків інституційної підтримки євроінтеграційного економічного поступу області є надзвичайно важливим та впливає на співпрацю регіону з країнами ЄС. Якщо цього не зробити у найближчі роки, то Волинь втрачатиме можливості розвитку, які відкриває Угода про асоціацію», - зазначив Дмитро Безвербний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
чувачок! Ти хоч второпав, що намолов?
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