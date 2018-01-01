Волинь на шляху до євроінтеграції: успіхи та поразки

Волинь – одна з областей України, що протягом 2014 – 2016 роки спостерігається значний ступінь зближення з економікою ЄС.Про це повідомляє «Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу».Водночас, інституційна підтримка євроінтеграційного поступу, тобто дії обласної влади в частині виконання вимог Угоди про асоціацію, потребують значного доопрацювання.Такий висновок зробили представники Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу в дослідженні, яке 20 лютого презентували у м. Луцьк. Дослідження було підготовлено в рамках проекту «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу: оцінка економічних реформ в регіонах України на шляху до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС».Дослідження проводилося у всіх областях України, окрім тимчасово окупованої Автономної республіки Крим. Відповідно до його результатів, у Волинській області простежується суттєва динаміка євроінтеграційного економічного поступу: 2014 р. – 8 місце, 2015 р. – 3 місце, 2016 – 2 місце.«Таких результатів вдалося досягнути завдяки порівняно високим показникам глибини торгівельно-економічних зв’язків області з країнами ЄС. Основними факторами, які на це впливали, стали: висока питома вага експорту послуг до країн ЄС; високий зовнішньоторговельний оборот регіону; отримання 6 підприємствами області статусу схваленого (уповноваженого) експортера. На жаль, нульове значення простежується в показників, які стосуються надходження інвестицій з країн ЄС до Волинської області та навпаки», - зазначив менеджер проектів Центру Політичного Аналізу та Виборчого КонсалтингуТакож, він зауважив, що більш активних дій потребує інституційна підтримка євроінтеграційного економічного поступу регіону. Хоча в 2016 р. області вдалося залучити значні кошти в рамках технічної допомоги ЄС (1347,2 тис. євро) та провести 13 семінарів, тренінгів для сільського населення із залученням експертів ЄС, не було проведено жодних презентацій економічного та інвестиційного потенціалу Волині в органах та структурах ЄС. У 2016 році не було укладено договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областю та відповідними територіальними одиницями держав-членів ЄС. Викликає також занепокоєння значна кількість звернень фізичних та юридичних осіб, що надійшли на антикорупційний сервіс «Пуль» в розрізі діяльності Волинської митниці у 2016 р. (133 звернення). Експерти також нарікають, що на рівні області не простежуються реальні якісні кроки для підтримки малого та середнього підприємництва.«Виправлення вищезазначених недоліків інституційної підтримки євроінтеграційного економічного поступу області є надзвичайно важливим та впливає на співпрацю регіону з країнами ЄС. Якщо цього не зробити у найближчі роки, то Волинь втрачатиме можливості розвитку, які відкриває Угода про асоціацію», - зазначив Дмитро Безвербний.