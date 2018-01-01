Нацпарк на Волині фінансується неналежно, - експерти
21 лютий, 21:18
Держава не виділяє достатньо коштів на охорону у національному природному парку «Цуманська пуща» на Волині.
Про це йшлося під час прес-конференції еколога і представника МБО «Екологія-Право-Людина» Павла Тєстова, - повідомляє Перший.
Тєстов розповів про власні спостереження стосовно рубок дубових лісів в Цуманській пущі. Еколог впевнений, що тривали і незаконні рубки. За його словами, закон забороняє будь-яку вирубку на території заповідних урочищ, у тому числі санітарну.
Лісники ж запевнили, що всі рубки були узгоджені з адміністрацією національного парку. Тож вони вирубували лише хворі дерева.
Лісівники вказали на іншу норму законодавства, що спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Ліміт має затвердити центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.
Окрім цього, жодного фінансування заповідника не відбувається. У 60 працівників Цуманської пущі немає грошей ні на охорону, ні на транспорт.
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Про це йшлося під час прес-конференції еколога і представника МБО «Екологія-Право-Людина» Павла Тєстова, - повідомляє Перший.
Тєстов розповів про власні спостереження стосовно рубок дубових лісів в Цуманській пущі. Еколог впевнений, що тривали і незаконні рубки. За його словами, закон забороняє будь-яку вирубку на території заповідних урочищ, у тому числі санітарну.
Лісники ж запевнили, що всі рубки були узгоджені з адміністрацією національного парку. Тож вони вирубували лише хворі дерева.
Лісівники вказали на іншу норму законодавства, що спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Ліміт має затвердити центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.
Окрім цього, жодного фінансування заповідника не відбувається. У 60 працівників Цуманської пущі немає грошей ні на охорону, ні на транспорт.
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