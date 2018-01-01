Нацпарк на Волині фінансується неналежно, - експерти





Про це йшлося під час прес-конференції еколога і представника МБО «Екологія-Право-Людина» Павла Тєстова, - повідомляє



Тєстов розповів про власні спостереження стосовно рубок дубових лісів в Цуманській пущі. Еколог впевнений, що тривали і незаконні рубки. За його словами, закон забороняє будь-яку вирубку на території заповідних урочищ, у тому числі санітарну.



Лісники ж запевнили, що всі рубки були узгоджені з адміністрацією національного парку. Тож вони вирубували лише хворі дерева.



Лісівники вказали на іншу норму законодавства, що спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Ліміт має затвердити центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.



Окрім цього, жодного фінансування заповідника не відбувається. У 60 працівників Цуманської пущі немає грошей ні на охорону, ні на транспорт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держава не виділяє достатньо коштів на охорону у національному природному парку «Цуманська пуща» на Волині.Про це йшлося під час прес-конференції еколога і представника МБО «Екологія-Право-Людина», - повідомляє Перший Тєстов розповів про власні спостереження стосовно рубок дубових лісів в Цуманській пущі. Еколог впевнений, що тривали і незаконні рубки. За його словами, закон забороняє будь-яку вирубку на території заповідних урочищ, у тому числі санітарну.Лісники ж запевнили, що всі рубки були узгоджені з адміністрацією національного парку. Тож вони вирубували лише хворі дерева.Лісівники вказали на іншу норму законодавства, що спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Ліміт має затвердити центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.Окрім цього, жодного фінансування заповідника не відбувається. У 60 працівників Цуманської пущі немає грошей ні на охорону, ні на транспорт.

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