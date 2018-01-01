Муніципали назвали ще одну «алкоточку» в Луцьку
21 лютий, 21:36
Майже 12 літрів сурогату вдалося виявити та вилучити муніципалам в мешканки міста поблизу будинку №18 по вулиці Сосновій.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Жінка регулярно торгувала забороненим алкоголем, допоки на потрапила під пильне око муніципалів. Вони, замаскувавшись під потенційних покупців, закупили в неї рідину прозорого кольору з різким запахом спирту.
На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання порушниці.
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Про це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Жінка регулярно торгувала забороненим алкоголем, допоки на потрапила під пильне око муніципалів. Вони, замаскувавшись під потенційних покупців, закупили в неї рідину прозорого кольору з різким запахом спирту.
На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання порушниці.
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