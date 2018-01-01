вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Демонтаж по-новому: машина знесла зупинку в Нововолинську

Демонтаж по-новому: машина знесла зупинку в Нововолинську
Комунальники розбирають у Нововолинську зупинку «4 шахта», яку розтрощив невідомий автомобіль.

Про це пише Буг.

За словами заступника директора ВУКГ Олега Голяна, в зупинку в‘їхав автомобіль. Ймовірно, водій не впорався з керуванням, врізався в зупинку та поїхав з місця.

«Хто це зробив, невідомо, тому немає кому пред’явити вимогу про відшкодування збитків. Будемо робити це за власний рахунок. Зупинку, яка знаходилась в аварійному стані, забираємо на територію комунального господарства та будемо проводити реставрацію», – повідомив Голян.

Демонтаж по-новому: машина знесла зупинку в Нововолинську

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» досі не виконав рішення суду
У Луцьк приїхала Марина Порошенко. ФОТО
Луцька міськрада програла черговий суд звільненому посадовцю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Топ-5 найпопулярніших послуг у луцькому ЦНАПі
21 лютий, 22:30
Марина Порошенко назвала Волинь «Волиньщиною»
21 лютий, 22:27
Демонтаж по-новому: машина знесла зупинку в Нововолинську
21 лютий, 22:02
Муніципали назвали ще одну «алкоточку» в Луцьку
21 лютий, 21:36
Нацпарк на Волині фінансується неналежно, - експерти
21 лютий, 21:18
Схожі новини
Вилетіли через лобове скло: інкасатори заблокували міст у Ковелі Вилетіли через лобове скло: інкасатори заблокували міст у Ковелі
19 лютий, 22:13
На перехресті в Ківерцях зіткнулися вантажівка і легковик На перехресті в Ківерцях зіткнулися вантажівка і легковик
16 лютий, 23:01
Поблизу Луцька зіткнулися Audi та Fiat Поблизу Луцька зіткнулися Audi та Fiat
15 лютий, 00:25
Аварія за участю авто поліції на Волині: коментар патрульних Аварія за участю авто поліції на Волині: коментар патрульних
01 лютий, 12:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Чекайте тепер в гості». Луцькі майданівці звернулися до політиків
21 лютий, 09:51
 2
У Луцьк приїхала Марина Порошенко. ФОТО
21 лютий, 13:16
 1
Перший будинок ЖК «Юпітер» здали в експлуатацію. ФОТО
21 лютий, 12:22
 1
Луцька міськрада програла черговий суд звільненому посадовцю
21 лютий, 11:24
 1
Як на концерті Олега Скрипки в Луцьку збирали гроші на церкву. ФОТО
21 лютий, 10:56
 1
Медіа
відео
1/8