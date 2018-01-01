Демонтаж по-новому: машина знесла зупинку в Нововолинську





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За словами заступника директора ВУКГ Олега Голяна, в зупинку в‘їхав автомобіль. Ймовірно, водій не впорався з керуванням, врізався в зупинку та поїхав з місця.



«Хто це зробив, невідомо, тому немає кому пред’явити вимогу про відшкодування збитків. Будемо робити це за власний рахунок. Зупинку, яка знаходилась в аварійному стані, забираємо на територію комунального господарства та будемо проводити реставрацію», – повідомив Голян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальники розбирають у Нововолинську зупинку «4 шахта», яку розтрощив невідомий автомобіль.Про це пише Буг За словами заступника директора ВУКГ, в зупинку в‘їхав автомобіль. Ймовірно, водій не впорався з керуванням, врізався в зупинку та поїхав з місця.«Хто це зробив, невідомо, тому немає кому пред’явити вимогу про відшкодування збитків. Будемо робити це за власний рахунок. Зупинку, яка знаходилась в аварійному стані, забираємо на територію комунального господарства та будемо проводити реставрацію», – повідомив Голян.

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