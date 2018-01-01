Демонтаж по-новому: машина знесла зупинку в Нововолинську
21 лютий, 22:02
Комунальники розбирають у Нововолинську зупинку «4 шахта», яку розтрощив невідомий автомобіль.
Про це пише Буг.
За словами заступника директора ВУКГ Олега Голяна, в зупинку в‘їхав автомобіль. Ймовірно, водій не впорався з керуванням, врізався в зупинку та поїхав з місця.
«Хто це зробив, невідомо, тому немає кому пред’явити вимогу про відшкодування збитків. Будемо робити це за власний рахунок. Зупинку, яка знаходилась в аварійному стані, забираємо на територію комунального господарства та будемо проводити реставрацію», – повідомив Голян.
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Про це пише Буг.
За словами заступника директора ВУКГ Олега Голяна, в зупинку в‘їхав автомобіль. Ймовірно, водій не впорався з керуванням, врізався в зупинку та поїхав з місця.
«Хто це зробив, невідомо, тому немає кому пред’явити вимогу про відшкодування збитків. Будемо робити це за власний рахунок. Зупинку, яка знаходилась в аварійному стані, забираємо на територію комунального господарства та будемо проводити реставрацію», – повідомив Голян.
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