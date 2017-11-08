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«Не ви будували, щоб так їздити»: на трасі спіймали перевантажену фуру

«Не ви будували, щоб так їздити»: на трасі спіймали перевантажену фуру
На нещодавно відремонтованій дорозі Луцьк-Володимир-Волинський фахівці Укртрансбезпеки виявили перевантажену фуру, в якій перебував нетверезий водій.

Про це у Facebook написав директор департаменту інфраструктури і туризму Волинської ОДА Іван Мирка.

«Дорога Луцьк - Володимир. Дорогенькі, не ви її строїли же би так їздити!» - написав він.

За інформацією чиновника, на 82 км автомобільної дороги Н-22 у селі Забороль фахівці управління Укртрансбезпеки у Волинській області зафіксували перевезення вантажу з перевищенням вагових обмежень автомобілем марки Volvo FH12.

«Маса вантажівки разом з вантажем – кукурудзою становила 56 тонн, при нормативно допустимій вазі – 40 тонн. Перевізником є ТзОВ «Захід-Руно», яке перевозило вантаж з порушенням вимог законодавства про автомобільний транспорт. Замовником перевезення виступило ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика». Вантажовідправником кукурудзи виявилось ТзОВ «Городище», яке підписало з Волинською ОДА меморандум про недопущення випадків перегружання автомобілів при навантажувальних операціях та відпуску вантажу понад норму», - йдеться у повідомленні.

За наслідками проведення перевірки перевізнику визначено суму плати за проїзд великовагового транспортного засобу обсягом понад 1,8 тисячі євро.

«Окрім того, керував автомобілем водій 1995 року народження, який не мав посвідчення водія відповідної категорії СЕ, а інший водій, який мав би керувати транспортним засобом згідно товарно-транспортної накладної, проводив стажування молодого водія та перебував у нетверезому стані».


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Теги: фура
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Коментарі 1
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Ви ще перевірте з якою вагою йдуть перевантажені фури з деревиною на Нововолинський Кроноспан, бо водії які туди возять сировину постійно хвастаються що їх машини спокійно тягнуть півтори норми...
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