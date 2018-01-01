Лучани насолоджувалися шедеврами світової класики





Концерт камерної музики «Весняні голоси» відбувся у Палаці культури Луцька 21 лютого, - пишуть



Директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко каже, що такі культурні обміни дають можливість розвиватися.



«У наших колег із рівненської філармонії сьогодні легка програма з відомою класичною музикою і вокальними номерами. Ми їх запросили, адже такі культурні обміни розвивають нас і глядачів. Ці традиції обмінних концертів у нас є ще із черкащанами, франківцями, тернопільчанами та житомирцями», - розповів Єфіменко.







Для слухачів музики зі сцени звучатали твори Георга Фрідріха Генделя, Антоніо Вівальді, Йоганнеса Брамса, Йоганна Штрауса, Мечислава Карловича, Луїджі Ардіті, Франческо Сарторі, Вітторіо Монті, Віктора Полторацького, Ірини Кириліної, Володимира Верменича.



Із сольними оперними партіями виступили Анастасія Янцур та Павло Мищук під диригуванням Юрія Скрипника, концертмейстер - Ірина Козачук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шедеври класичної музики від Вівальді, Брамса, Штрауса та інших відомих світових композиторів звучали для лучан у виконанні майже 20 скрипок, контрабасу та барабанів Академічного камерного оркестру Рівненської обласної філармонії.Концерт камерної музики «Весняні голоси» відбувся у Палаці культури Луцька 21 лютого, - пишуть Волинські новини Директор Волинської обласної філармоніїкаже, що такі культурні обміни дають можливість розвиватися.«У наших колег із рівненської філармонії сьогодні легка програма з відомою класичною музикою і вокальними номерами. Ми їх запросили, адже такі культурні обміни розвивають нас і глядачів. Ці традиції обмінних концертів у нас є ще із черкащанами, франківцями, тернопільчанами та житомирцями», - розповів Єфіменко.Для слухачів музики зі сцени звучатали твори Георга Фрідріха Генделя, Антоніо Вівальді, Йоганнеса Брамса, Йоганна Штрауса, Мечислава Карловича, Луїджі Ардіті, Франческо Сарторі, Вітторіо Монті, Віктора Полторацького, Ірини Кириліної, Володимира Верменича.Із сольними оперними партіями виступилитапід диригуванням, концертмейстер -

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