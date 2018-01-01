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Кількість ввезених електрокарів зросла у 10 разів, - Волинська митниця

Кількість ввезених електрокарів зросла у 10 разів, - Волинська митниця
Від початку цього року на Волині спостерігають стрімке зростання імпорту електромобілів.

Про це пише Конкурент.

Станом на 20 лютого 2018 року через Волинську митницю ДФС ввезено 20 таких авто. За весь минулий рік через Волинську митницю ДФС було імпортовано 21 електромобіль, а упродовж січня-лютого 2017 року – лише 2.

«Десятикратне зростання імпорту електрокарів свідчить про зацікавленість українських водіїв машинами, які екологічні, якісні та не вимагають для експлуатації вартісних нафтопродуктів. Важливо, що цього року при придбанні електромобіля вітчизняні споживачі зекономлять до 20% коштів, оскільки перехід на екологічні транспортні засоби – серед пріоритетів держави», – зазначає начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький.

Керівник волинських митників вважає, що за належних законодавчих умов та створення інфраструктури для обслуговування електрокарів, українські споживачі швидко переорієнтуються на придбання екологічних авто.

«Окрім оздоровлення довкілля, саме завдяки електромобілям Україна може суттєво значно зменшити залежність від імпортних та дорогих нафтопродуктів. Зі свого боку, Волинська митниця ДФС гарантує якісне проходження всіх митних формальностей при імпорті електрокарів», – запевнив Віктор Кривіцький.


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Теги: електромобіль, Волинь
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