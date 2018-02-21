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Українська корупція в Європі поступається тільки російській

Українська корупція в Європі поступається тільки російській
Україна посіла 130-те місце серед 180-ти країн у світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2017 рік.

Про це йдеться у щорічному рейтингу, оприлюдненому міжнародною організацією Transparency International 21 лютого, – передає IA ZIK.

Індекс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (вкрай низький рівень корупції). Згідно із ним, Україна покращила свій торішній результат на один бал і отримала 30 балів зі 100 можливих. Поруч із нею з таким же результатом – Гамбія, Іран, М’янма та Сьєрра-Леоне. Тим часом Росія набрала на один бал менше і посіла у рейтингу 135 місце (29 балів), Білорусь – 68-ме (44), Польща – 36-те (60). Таким чином, за винятком Росії, у рейтингу TI Україна стала найкорумпованішою країною Європи.

Причини покращення позиції України

Незначного підвищення позиції України у рейтингу, за словами експертів організації, вдалося досягнути за рахунок того, що у 2017-му українські антикорупційні органи (САП та НАБУ) направили до суду перші справи щодо підозр у корупції високопоставлених чиновників. Також серед причин, які сприяли незначному покращенню позиції України у рейтингу, називають реформу ринку газу, роботу реєстру електронних декларацій, перший рік реформи державних закупівель і використання системи ProZorro. Крім того, експерти відзначили зниження рівня корупції в поліції та зменшення кількості випадків, коли бізнес змушений давати хабарі.

Водночас, повільне зростання індексу України у Transparency International, зокрема, пояснюють браком політичної волі керівництва країни до боротьби з корупцією і низьким рівнем довіри до українських судів та прокуратури. Поліпшити результат України, на думку експертів, може запуск Антикорупційного суду і продовження судової реформи, а також перезапуск Нацагентства із запобігання коруції та позбавлення правоохоронців права втручатися в економічну діяльність.

Лідери та аутсайдери рейтингу

Очолюють Індекс сприйняття корупції від Transparency International Нова Зеландія (89), Данія (88) та Фінляндія (85). Тоді як найбільш корумпованими країнами світу названі Сомалі (9), Південний Судан (12) та Сирія (14). Експерти наголошують, що показники нижче 50 балів мають понад дві третини зі 180 країн у рейтингу. «Це означає, що понад шість мільярдів людей живуть в корумпованих країнах», – сказано у звіті.

В Transparency International також зазначили, що задля глобальної боротьби з корупцією уряди країн в усьому світі мають робити більше для розвитку громадянського суспільства, підтримки вільної преси, захисту активістів і журналістів, а також забезпечення прозорості та підзвітності у державних і приватних установах.

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Теги: корупція
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