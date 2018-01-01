Суд допитав Порошенка: як це було

Володимира Єльченка та президента Петра Порошенка як свідків у справі держзради Віктора Януковича.



Від ранку чекали, що глава держави приїде безпосередньо до судової зали. І навіть посилили охорону. Втім, Президент давав свідчення через відеозв'язок із Банкової, - повідомляє



Посилена охорона. Перевірка за перевіркою. Причому аж надто ретельна – жінок навіть просять показати, що під верхнім одягом. Така підготовка до допиту свідка Петра Порошенка.



Знімальні групи в декілька рядів. Але президента – немає. Прокурори пояснюють суду: з Банкової отримали листа – присутність глави держави потребує посилених заходів безпеки. А це ускладнить роботу. Є й інші причини, чому Порошенко не може приїхати до судової зали. Тож просять суд допитати президента через відеозв'язок. Адвокати Януковича – проти.



«Президент має заплановані на сьогодні міжнародні зустрічі та телефонні дзвінки», – каже прокурор Руслан Кравченко.



Адвокат Януковича Віталій Сердюк у відповідь запитує: «Якщо сьогодні такий завантажений день, то чому було не перенести на інший день?»



А от суду байдуже, де і як допитувати свідка Порошенка. Мовляв, аргументи прокурорів – вагомі. Тож нехай свідчить через відеозв'язок. По обіді з Банкової.



Поки адвокати висловлюють незадоволення і самі пориваються їхати на Банкову, на порозі ще один свідок у справі – колишній посол в Росії Володимир Єльченко. Нині – постійний представник України в ООН. Він не раз спілкувався з Віктором Януковичем, але суто по роботі. Коли почалася окупація Криму – саме був у Москві. І фіксував, як порушують міжнародне право.



З Москви Єльченко поїхав у березні 2014-го. Востаннє його викликали до російського МЗС 8 березня. Тоді він запитав у заступника російського міністра – чи є російські військові в Криму. Відповідь очевидна.



Після перерви на екрані – вже свідок Петро Порошенко. Безпосередньо до зали суду не прийшов через щільний графік. І далі розповів, чому їздив до Сімферополя 2014-го – зробити заяву, що Крим український. Утім, російські військові вже тоді не пустили його до приміщення парламенту автономії.



Усе, що відбувалося тоді на півострові, каже президент, чітко координували з Москви. Адвокати Януковича ставлять главі держави запитання, які дратують і прокурорів, і суддів. Їх раз-у-раз зупиняють. Захист хилить у бік того, що парламент припустився порушень, коли голосував за призначення Турчинова виконувачем обов'язків президента. Жодних порушень – відповідає Порошенко. Адже Янукович утік. А тому, хто не згоден із самоусуненням Януковича, радить скаржитися до Конституційного Суду.



Запитання адвокатів «не по суті» – судді більше слухати не стали. Допит свідка Порошенка закінчили.



Після засідання адвокат Сердюк заявляє:»Ну ви бачите, що не відбулося щирої розмови зі свідком Порошенком. Ми будемо заявляти повторне клопотання про повторний виклик і допит Порошенка. Я думаю, в нього звільниться ще декілька годин часу».



А прокурори наголосили – сторона захисту побоялася ставити запитання по-суті свідку. Вже а четвер суд має взятися за допит 16-ти свідків захисту. Серед них – утікачі Азаров, Клюєв, Захарченко та інші колишні високопосадовці.







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