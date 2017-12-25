На зупинці знайшли свинячу голову із гранатою в пащі





Про це пише



Біля парку в центрі Запоріжжя була виявлена голова свині з корпусом бойової гранати в пащі.



«Патрульним надійшов виклик про те, що на проспекті Металургів біля входу в парк лежить свиняча голова з предметом у роті, схожим на гранату. Прибувши на місце, до них звернулася жінка, яка пояснила, що знайшла невідомий пакет на кінцевій зупинці транспорту, розташованій біля парку, і віднесла його в парк. Після того як вона відкрила пакет, жінка виявила всередині предмет, схожий на гранату, примотаний скотчем до свинячої голови», - повідомили у прес-службі місцевої поліції.



На місце події правоохоронці викликали саперів, які вилучили з пащі свині корпус гранати без детонатора.



Боєприпас відправлений на експертизу, ведеться перевірка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка Запоріжжя знайшла невідомий пакет на кінцевій зупинці транспорту, розташованій біля парку. Відкривши пакет, вона виявила всередині предмет, схожий на гранату, примотаний скотчем до свинячої голови.Про це пише Кореспондент Біля парку в центрі Запоріжжя була виявлена голова свині з корпусом бойової гранати в пащі.«Патрульним надійшов виклик про те, що на проспекті Металургів біля входу в парк лежить свиняча голова з предметом у роті, схожим на гранату. Прибувши на місце, до них звернулася жінка, яка пояснила, що знайшла невідомий пакет на кінцевій зупинці транспорту, розташованій біля парку, і віднесла його в парк. Після того як вона відкрила пакет, жінка виявила всередині предмет, схожий на гранату, примотаний скотчем до свинячої голови», - повідомили у прес-службі місцевої поліції.На місце події правоохоронці викликали саперів, які вилучили з пащі свині корпус гранати без детонатора.Боєприпас відправлений на експертизу, ведеться перевірка.

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