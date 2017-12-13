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У «StrikeCity» – кулінарні майстер-класи для дітей*

У «StrikeCity» – кулінарні майстер-класи для дітей*
Дітлахам пропонують провести час з користю у боулінг-клубі «StrikeCity». Відтепер щосуботи о 13 годині для них проводитимуть кулінарні майстер-класи.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

Усі батьки мріють, аби їх діти стали надійними помічниками, але не завжди малеча хоче вчитися готувати вдома. В колі ж однолітків, на справжній кухні з шеф-поваром – це завжди веселіше.

Тож перетворити навчання на гру зможуть у боулінг-клубі «StrikeCity». Щосуботи о 13 годині в закладі відбуваються кулінарні майстер-класи. Вхід – вільний.
У «StrikeCity» – кулінарні майстер-класи для дітей*

У «StrikeCity» – кулінарні майстер-класи для дітей*

У «StrikeCity» – кулінарні майстер-класи для дітей*

У «StrikeCity» – кулінарні майстер-класи для дітей*

У «StrikeCity» – кулінарні майстер-класи для дітей*

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Теги: StrikeCity, боулінг
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