У «StrikeCity» – кулінарні майстер-класи для дітей*
22 лютий, 19:10
Дітлахам пропонують провести час з користю у боулінг-клубі «StrikeCity». Відтепер щосуботи о 13 годині для них проводитимуть кулінарні майстер-класи.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
Усі батьки мріють, аби їх діти стали надійними помічниками, але не завжди малеча хоче вчитися готувати вдома. В колі ж однолітків, на справжній кухні з шеф-поваром – це завжди веселіше.
Тож перетворити навчання на гру зможуть у боулінг-клубі «StrikeCity». Щосуботи о 13 годині в закладі відбуваються кулінарні майстер-класи. Вхід – вільний.
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Про це повідомляє прес-служба закладу.
Усі батьки мріють, аби їх діти стали надійними помічниками, але не завжди малеча хоче вчитися готувати вдома. В колі ж однолітків, на справжній кухні з шеф-поваром – це завжди веселіше.
Тож перетворити навчання на гру зможуть у боулінг-клубі «StrikeCity». Щосуботи о 13 годині в закладі відбуваються кулінарні майстер-класи. Вхід – вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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