Із луцького підприємства вкрали дороговартісні запчастини
Сьогодні, 16:23
У Луцьку невідомі поцупили з приватного підприємства ніж до пресоножниць, вартістю 20 тисяч гривень.
Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Удень 21 лютого невідомі особи, заїхавши автомобілем на територію одного з підприємств, викрали ніж для пресоножниць. Вартість запчастини становить 20 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що злодіями виявилися 21-річний та 23-річний жителі Ківерцівського району.
Викрадену деталь вилучили, автомобіль, на якому пересувалися правопорушники, помістили на арештмайданчик.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України. Мова йде про крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує, зокрема, обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Удень 21 лютого невідомі особи, заїхавши автомобілем на територію одного з підприємств, викрали ніж для пресоножниць. Вартість запчастини становить 20 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що злодіями виявилися 21-річний та 23-річний жителі Ківерцівського району.
Викрадену деталь вилучили, автомобіль, на якому пересувалися правопорушники, помістили на арештмайданчик.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України. Мова йде про крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує, зокрема, обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині дітей відправили на карантин до березня
Сьогодні, 16:47
У Луцьку - аварія на автостанції. ФОТО
Сьогодні, 16:32
Із луцького підприємства вкрали дороговартісні запчастини
Сьогодні, 16:23
Море подарунків та великі знижки: як луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*
Сьогодні, 16:13
Поліція розшукує лучанина за підозрою у шахрайстві
Сьогодні, 16:10