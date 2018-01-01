Із луцького підприємства вкрали дороговартісні запчастини

У Луцьку невідомі поцупили з приватного підприємства ніж до пресоножниць, вартістю 20 тисяч гривень.Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.Удень 21 лютого невідомі особи, заїхавши автомобілем на територію одного з підприємств, викрали ніж для пресоножниць. Вартість запчастини становить 20 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що злодіями виявилися 21-річний та 23-річний жителі Ківерцівського району.Викрадену деталь вилучили, автомобіль, на якому пересувалися правопорушники, помістили на арештмайданчик.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України. Мова йде про крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує, зокрема, обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.