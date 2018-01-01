На Волині дітей відправили на карантин до березня
Сьогодні, 16:47
Із 22 лютого по 1 березня припинили навчання у Гороховищанській ЗОШ І-ІІ ст. Любомльського району.
Там із 72 учнів захворіло 24, – повідомляє Район.Любомль.
У Руденському дитсадку з семи дітей захворіло двоє, тому дошкільний заклад теж не працює.
На карантин із 23 лютого по 1 березня відправили й вихованців Радехівської ЗОШ І-ІІ ст., з 83 школярів 19 хворих, – повідомила завідувач Любомльським міжрайонним відділом ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Леся Ткачук.
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Там із 72 учнів захворіло 24, – повідомляє Район.Любомль.
У Руденському дитсадку з семи дітей захворіло двоє, тому дошкільний заклад теж не працює.
На карантин із 23 лютого по 1 березня відправили й вихованців Радехівської ЗОШ І-ІІ ст., з 83 школярів 19 хворих, – повідомила завідувач Любомльським міжрайонним відділом ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Леся Ткачук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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