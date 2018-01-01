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Лучанин розповів, як змагався за звання кращого кравця Італії

Лучанин розповів, як змагався за звання кращого кравця Італії
Кравець і дизайнер із Луцька Руслан Лазарев поділився спогадами, як у 2014 році брав участь у престижному італійському конкурсі кравців «Золоті ножиці».

Про це йдеться у статті «Руслан Лазарев: італійський кравець високої моди з Луцька».

А у 2014 році лучаниназапросили взяти участь у конкурсі «Золоті ножиці», на якому змагаються кращі кравці Італії із багаторічним досвідом. Кожен із них отримує модель та завдання пошити для неї костюм, а згодом відбувається дефіле у Національній академії кравців. Тут роботу оцінюють провідні майстри, які займаються ручним пошиттям, мають власні ательє чи будинки моди.

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Тож академія збирає майстрів ручного пошиття – з кожного регіону вибирають по одному кравцеві. Руслану Лазареву випала честь представляти Римський регіон.

«Для мене була велика честь представляти Рим і область, це велика нагорода за роботу. Але я намагався не думати про те, бо, напевне, просто втратив би свідомість, - усміхається кравець. Не лише для мене, а й для багатьох людей, які займаються цією роботою, це вищий клас. Вона потребує великого терпіння: один костюм – це понад 30 тисяч стібків голкою, зроблених вручну.

«Ми отримали тканину і модель, яку мали одягнути. Зробили заміри, підготовку та усі прибули до Риму. За два дні кожен із нас мав виготовити костюм і представити його на дефіле на розгляд журі, до якого увійшли кращі кравці Академії. Вони дуже прискіпливо оцінювали і мені було дуже цікаво, що скажуть майстри такого високого рівня. Загалом у мене все дуже добре вийшло», - розповів майстер.

Він із захватом пригадує дійство - величезний подіум, десятки фотографів, кращі майстри Італії та моделі, які дефілюють у костюмах разом із авторами одягу. Тоді на «Золотих ножицях» переміг італійський кравець, який має 40-річну практику, але для Лазарева це стало чудовим досвідом. Невдовзі після конкурсу лучанин переїхав працювати до Мілану, де співпрацював із майстром, який, окрім бренду, запустив лінію костюмів ручного пошиття.

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Теги: Руслан Лазарев, мода, Італія, дизейнер
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