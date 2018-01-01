Дизайнер із Луцька 15 років працював у будинках моди Рима та Мілана





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Лучанин був кравцем-самоучкою та переїхав до Італії у 2002 році, аби навчитися мистецтву шиття. Там він протягом 12 років працював в ательє власників будинків моди та переймав їхні навички.



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