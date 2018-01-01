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Дизайнер із Луцька 15 років працював у будинках моди Рима та Мілана

Дизайнер із Луцька 15 років працював у будинках моди Рима та Мілана
Дизайнер із Луцька Руслан Лазарев на початку двотисячних переїхав до Італії та протягом 15 років працював в ательє відомих дизайнерів.

Про це йдеться у публікації «Руслан Лазарев: італійський кравець високої моди з Луцька».

Лучанин був кравцем-самоучкою та переїхав до Італії у 2002 році, аби навчитися мистецтву шиття. Там він протягом 12 років працював в ательє власників будинків моди та переймав їхні навички.

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Теги: Руслан Лазарев, Італія, дизейнер, кравець
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