Дизайнер із Луцька 15 років працював у будинках моди Рима та Мілана
Сьогодні, 17:01
Дизайнер із Луцька Руслан Лазарев на початку двотисячних переїхав до Італії та протягом 15 років працював в ательє відомих дизайнерів.
Про це йдеться у публікації «Руслан Лазарев: італійський кравець високої моди з Луцька».
Лучанин був кравцем-самоучкою та переїхав до Італії у 2002 році, аби навчитися мистецтву шиття. Там він протягом 12 років працював в ательє власників будинків моди та переймав їхні навички.
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Про це йдеться у публікації «Руслан Лазарев: італійський кравець високої моди з Луцька».
Лучанин був кравцем-самоучкою та переїхав до Італії у 2002 році, аби навчитися мистецтву шиття. Там він протягом 12 років працював в ательє власників будинків моди та переймав їхні навички.
ЧИТАТИ ПУБЛІКАЦІЮ ПОВНІСТЮ ТУТ.
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