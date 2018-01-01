До 8 березня «Укрзалізниця» призначила додатковий ковельський потяг





Про це повідомили у компанії, – пише



«Укрзалізниця» пропонує пасажирам планувати подорожі до Міжнародного жіночого дня. До раніше призначених поїздів додалися нові: з Києва до Івано-Франківська, Чернівців, Жмеринки та Хмельницького. Загалом уже призначено 13 додаткових поїздів та додаткові рейси «Інтерсіті», – йдеться у повідомленні.



Поїзд № 224/223 Одеса – Київ курсуватиме 8 та 11 березня в обох напрямках. Відправлення з Одеси о 10:27 та прибуття до Києва о 20:37. З Києва поїзд відправлятиметься о 07:48 та прибуватиме в Одесу о 17:58.



Поїзд № 258/257 Одеса – Львів вирушатиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку – 8 та 11 березня. Відправлення з Одеси о 16:54 та прибуття до Львова о 05:06. У зворотному напрямку зі Львова – о 15:00, прибуття до Одеси о 04:45.



Поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів курсуватиме 7 та 10 березня до Західної України, а 8 та 11 березня — у зворотному напрямку. Відправлення з Києва о 15:20, прибуття до Рахова о 07:07. Відправлення з Рахова о 17:44, прибуття до Києва о 09:15.



Поїзд № 177 Київ – Хмельницький здійснить рейси 8 та 11 березня. Відправлення з Києва о 06:06, прибуття до Хмельницького о 13:02. З Хмельницького поїзд вирушить о 14:04 та прибуде до столиці о 20:43.



Поїзд № 152/151 Київ – Херсон здійсніть рейси 8 березня. Він вирушить з Києва о 08:15, прибуде до Херсона о 18:30. З Херсона поїзд вирушить о 09:33, прибуде до Києва 19:33.



Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 7, 8 та 11 березня. З Києва відправлення о 08:03 та прибуття до Львова о 18:01. Зі Львова поїзд вирушить о 12:06 та прибуде до Києва о 21:36.



Поїзд № 179 Дніпро – Київ – рейси 8 та 11 березня. З Києва поїзд вирушить о 08:50 та прибуде до Дніпра о 17:59. У зворотному напрямку відправлення о 11:55 та прибуття о 22:21.



Поїзд № 197/198 Київ – Ковель курсуватиме 7 та 11 березня. Відправлення з Києва о 07:37 та прибуття до Ковеля о 16:53. У зворотному напрямку відправлення о 10:50 та прибуття о 19:53.



Поїзд № 276/275 Львів – Дніпро курсуватиме 6, 9 та 11 березня. Відправлення зі Львова о 12:35 та прибуття до Дніпра о 05:16. У зворотному напрямку відправлення з Дніпра о 16:30, прибуття до Львова о 11:23.



Поїзд № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці курсуватиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку 8 та 11 березня. Відправлення з Києва о 15:29, прибуття до Чернівців о 08:15. З Чернівців поїзд відправиться о 18:10 та прибуде до столиці о 10:28.



Поїзд № 202/201 Жмеринка – Київ вирушить 7 березня з Жмеринки о 10:33 та прибуде до Києва о 14:48. А 12 березня поїзд вирушить з Києва о 15:29 та прибуде до Жмеринки о 19:25.



Поїзд № 292/291 Хмельницький – Київ вирушить 7 березня з Хмельницького о 09:10 та прибуде до Києва о 09:10. 12 березня поїзд вирушить з Києва о 16:13, прибуде до Хмельницького о 22:40.



Також у додаткові рейси вирушать швидкісні поїзди:



№ 787/788 Харків – Костянтинівка – 7 та 8 березня відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку відправлення о 05:00 та прибуття о 09:50.



№ 747 Київ – Тернопіль вирушить з Києва 5 та 24 березня о 17:24 та прибуде до Тернополя о 23:25. У зворотному напрямку 6 та 25 березня відправлення з Тернополя о 04:04 та прибуття до Києва о 10:01.



№ 720/719 Київ – Харків відправиться з Києва 13 березня о 18:33 та прибуде до Харкова о 23:34. У зворотному напрямку з Харкова поїзд вирушить 14 березня о 05:48 та прибуде до Києва о 11:07.

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