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На Волині буде пам'ятний знак виселеним з Польщі українцям

На Волині буде пам'ятний знак виселеним з Польщі українцям
На території Храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, що на вулиці Драгоманова, встановлять пам’ятний знак насильно виселеним українцям з території Польщі у 1944-1947 роках.

Про це повідомляє"Буг" .

Клопотання про необхідність такого знаку подало Володимир-Волинське культурне товариство “Холмщина”. Проект пройшов всі необхідні погодження, а член виконкому і настоятель вказаного храму Євген Рябець повідомив, що заперечень немає і всі питання вже погодили з товариством.

Для того, щоб почалися роботи безпосередньо на знаком потрібен був дозвіл виконавчого комітету міської ради. Сьогодні, 22-го лютого, члени виконкому одноголосно підтримали проект рішення.

Зазначимо, що всі фінансові витрати на себе взяло товариство “Холмщина”. Додамо також, що передбачений на пам’ятному знакові текст має ще бути погоджений з обласною комісією у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій.

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Теги: Володимир Волинський, Польща, храм
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