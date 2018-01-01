Бути в Мілані чи в Києві однаково, бо я не вдома, - луцький дизайнер Руслан Лазарев

Руслан Лазарев після 15 років життя в Італії повертувся в Україну, аби відкрити в рідному місті ательє-магазин.



Про це йдеться у публікації



Чоловік 15 років переймав тонкощі кравецтва у кращих італійських майстрів. Набравшись знань та досвіду, він у 2017 році повернувся до Луцька, аби тут шити ідеальні італійські костюми.



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«Хоча рівень життя там, звісно, не такий як тут, але мені хотілося просто побути з батьками. Я розумів, що матиму тут менше, але ж це вдома. Ручної роботи в Україні ще мало – є Лілія Пустовіт, Олена Голець, Андре Тан, але кожен робить по-своєму. В Римі є 50-60 ательє ручної роботи і у них немає між собою жодної конкуренції, бо кожен має свого клієнта. Тут теж має бути так. Я з гордістю можу сказати, що вчився у кравців високої моди Італії, а тепер у мене є своя мрія - хочу у Луцьку відкрити ательє-магазин, при якому я б організував лабораторію кравців», - розповідає майстер. У своєму ательє він міг би спілкуватися із людьми, показувати їм матеріали та свої роботи, а також навчати кількох людей, аби згодом працювати над пошиттям костюмів разом. Варіант переїзду із Луцька Руслан Лазарев навіть на розглядає, адже де б не був – все одно не вдома.



«Бути в Мілані чи бути в Києві, це, певною мірою, однаково, бо я все одно не вдома - я лучанин. Це просто або з Мілану приїжджати до Луцька, або з Києва приїжджати до Луцька. Так, може в Києві більший потенціал, але насправді немає проблеми взяти замовлення із Києва, можливо, колись там також відкрию салон», - розмірковує кравець.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинпісля 15 років життя в Італії повертувся в Україну, аби відкрити в рідному місті ательє-магазин.Про це йдеться у публікації «Руслан Лазарев: італійський кравець високої моди з Луцька». Чоловік 15 років переймав тонкощі кравецтва у кращих італійських майстрів. Набравшись знань та досвіду, він у 2017 році повернувся до Луцька, аби тут шити ідеальні італійські костюми.«Хоча рівень життя там, звісно, не такий як тут, але мені хотілося просто побути з батьками. Я розумів, що матиму тут менше, але ж це вдома. Ручної роботи в Україні ще мало – є Л, але кожен робить по-своєму. В Римі є 50-60 ательє ручної роботи і у них немає між собою жодної конкуренції, бо кожен має свого клієнта. Тут теж має бути так. Я з гордістю можу сказати, що вчився у кравців високої моди Італії, а тепер у мене є своя мрія - хочу у Луцьку відкрити ательє-магазин, при якому я б організував лабораторію кравців», - розповідає майстер. У своєму ательє він міг би спілкуватися із людьми, показувати їм матеріали та свої роботи, а також навчати кількох людей, аби згодом працювати над пошиттям костюмів разом. Варіант переїзду із Луцька Руслан Лазарев навіть на розглядає, адже де б не був – все одно не вдома.«Бути в Мілані чи бути в Києві, це, певною мірою, однаково, бо я все одно не вдома - я лучанин. Це просто або з Мілану приїжджати до Луцька, або з Києва приїжджати до Луцька. Так, може в Києві більший потенціал, але насправді немає проблеми взяти замовлення із Києва, можливо, колись там також відкрию салон», - розмірковує кравець.

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