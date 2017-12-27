Море подарунків та великі знижки: як луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*
Сьогодні, 16:13
На другий День народження «Магазин Упаковки» підготував для клієнтів море подарунків, багато різноманітних розіграшів та великі знижки на всі види упаковки.
Уже два роки ми невтомно працюємо для Вас. Вивчаємо Ваші смаки та враховуємо побажання.
За цей малий період ми досягнули чималих вершин та значно розширили кола наших постійних клієнтів.
Завітайте до нас 18 березня, з 10:00 до 17:00, та відсвяткуйте з нами День народження улюбленого магазину та отримайте море позитиву.
Адреса магазину: м. Луцьк, вулиця Гребінки, 12 (неподалік ЖК "Яровиця").
Більше інформації про «Магазин Упаковки» та замовлення товарів онлайн шукайте на сайті Shop.karton.lutsk.ua.
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Уже два роки ми невтомно працюємо для Вас. Вивчаємо Ваші смаки та враховуємо побажання.
За цей малий період ми досягнули чималих вершин та значно розширили кола наших постійних клієнтів.
Завітайте до нас 18 березня, з 10:00 до 17:00, та відсвяткуйте з нами День народження улюбленого магазину та отримайте море позитиву.
Адреса магазину: м. Луцьк, вулиця Гребінки, 12 (неподалік ЖК "Яровиця").
Більше інформації про «Магазин Упаковки» та замовлення товарів онлайн шукайте на сайті Shop.karton.lutsk.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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