Меценат презентував луцькій лікарні обладнання, яке рятує життя. ФОТО

Лариса Духневич

Андрій Покровський

Меценатподарував Луцькій міській клінічній лікарні ендоскопічну стійку вартістю 307 тисяч.Презентація роботи обладнання відбулась сьогодні, 22 лютого.Головний лікар Луцької міської клінічної лікарнірозповіла, що такий подарунок надзвичайно важливий, оскільки ендоскопічна стійка складається із ендоскопа, бронхоскопа, фіброгастроскопа та колоноскопа, які допомагають подивитись на слизові оболонки внутрішніх органів, збільшені у тисячу разів, та таким чином діагностувати на ранніх стадіях смертельно небезпечні захворювання.За словами Духневич, інвазивні методи діагностики і лікування допомагають зупиняти кровотечі, виймати сторонні тіла та вирізати поліпи, не розрізаючи черевну порожнину, діагностувати кишкову непрохідність, виразки, ерозії, новоутворення тощо.«Дуже дякую Андрію Володимировичу за розуміння, за те, що він знайшов можливість з власних коштів дати 300 тисяч, щоб ми могли купити дуже гарне обладнання. Ви підставили своє плече, свою руку, як депутат міської ради, як меценат, як бізнесмен, і просто житель міста Луцька», - розповіла керівник медзакладу.Вона зауважила, що держава вимагає виконувати багато клінічних протоколів, але не турбується, чи мають заклади відповідні ресурси і обладнання.«Ми, як ніхто, знаємо ціну вчасно наданої допомоги, вчасно зробленого того чи іншого обстеження, коли ми не допускаємо до запущених форм раку. Ми, як ніхто, розуміємо, наскільки важливо мати на чому працювати», - додала лікар. За її словами, минулого року через поломки обладнання сотні людей не змогли обстежитись у їхньому закладі.«Я цікавлюсь, як працює медицина в Луцьку, як депутат, в першу чергу, і як небайдужий свідомий мешканець міста. Я як соціально відповідальний бізнесмен вирішив зробити цей подарунок для міської клінічної лікарні, тому що після тривалих розмов про проблеми медицини в місті я не міг стояти осторонь, не міг бути байдужим. Я як свідомий депутат розумію, що все залежить тільки від нас, і ми мусимо це робити. Мені дуже приємно, що мої заощадження пішли на користь людям», - розповів Андрій Покровський.Він закликав інших депутатів та меценатів долучатись до подібних проектів, щоб спільно діяти на благо міста.Опісля заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботипродемонстрував роботу ендоскопа. Він наголосив, що пристрій фіксує стан слизових оболонок на відео, яке можна зберігати та передавати іншим фахівцям. Різкість зображення можна регулювати завдяки функції оптичного збільшення.Один із пацієнтів, які вже відчули користь від такого обладнання – лучанин. Завдяки ендоскопічному обстеженню у нього діагностували доброякісну пухлину. Чоловіку вже провели оперативне втручання, тож його здоров’ю наразі нічого не загрожує.