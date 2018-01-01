Під Рівним застрягла вантажівка з тоннами котлет. ВІДЕО





Як повідомляв очевидець тих подій Олександр, через ожеледицю дорога була дуже слизька. Ділянка дороги в тому місці ускладнена крутим поворотом, – пише



До цього часу автомобіль не відбуксирували через те, що він дуже близько до лінії електропередач, тому там важко встановити кран.



У своєму Facebook журналіст Іван Марчук написав, що у машині – 8 тонн заморожених котлет. Їх везли до Рівного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік селища Колоденка Рівненської області занесло вантажівку.Як повідомляв очевидець тих подій Олександр, через ожеледицю дорога була дуже слизька. Ділянка дороги в тому місці ускладнена крутим поворотом, – пише Рівне вечірнє До цього часу автомобіль не відбуксирували через те, що він дуже близько до лінії електропередач, тому там важко встановити кран.У своєму Facebook журналістнаписав, що у машині – 8 тонн заморожених котлет. Їх везли до Рівного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію