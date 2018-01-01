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Під Рівним застрягла вантажівка з тоннами котлет. ВІДЕО

Під Рівним застрягла вантажівка з тоннами котлет. ВІДЕО
Неподалік селища Колоденка Рівненської області занесло вантажівку.

Як повідомляв очевидець тих подій Олександр, через ожеледицю дорога була дуже слизька. Ділянка дороги в тому місці ускладнена крутим поворотом, – пише Рівне вечірнє.

До цього часу автомобіль не відбуксирували через те, що він дуже близько до лінії електропередач, тому там важко встановити кран.

У своєму Facebook журналіст Іван Марчук написав, що у машині – 8 тонн заморожених котлет. Їх везли до Рівного.


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Теги: ДТП, аварія, НП
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