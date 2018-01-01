Під Рівним застрягла вантажівка з тоннами котлет. ВІДЕО
Сьогодні, 15:48
Неподалік селища Колоденка Рівненської області занесло вантажівку.
Як повідомляв очевидець тих подій Олександр, через ожеледицю дорога була дуже слизька. Ділянка дороги в тому місці ускладнена крутим поворотом, – пише Рівне вечірнє.
До цього часу автомобіль не відбуксирували через те, що він дуже близько до лінії електропередач, тому там важко встановити кран.
У своєму Facebook журналіст Іван Марчук написав, що у машині – 8 тонн заморожених котлет. Їх везли до Рівного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомляв очевидець тих подій Олександр, через ожеледицю дорога була дуже слизька. Ділянка дороги в тому місці ускладнена крутим поворотом, – пише Рівне вечірнє.
До цього часу автомобіль не відбуксирували через те, що він дуже близько до лінії електропередач, тому там важко встановити кран.
У своєму Facebook журналіст Іван Марчук написав, що у машині – 8 тонн заморожених котлет. Їх везли до Рівного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відкрився кавовий центр «CARRARO». ФОТО
Сьогодні, 16:05
На Львівщині загинув прикордонник
Сьогодні, 15:55
Під Рівним застрягла вантажівка з тоннами котлет. ВІДЕО
Сьогодні, 15:48
У «PremierCity» показують фільми про те, як виростити ідеального чоловіка та справжню батьківську любов
Сьогодні, 15:28
Розповіли про стан директора «Цуманської пущі». ВІДЕО
Сьогодні, 15:26