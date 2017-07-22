На Львівщині загинув прикордонник





Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.



"Під час виконання навчальних стрільб трагічно загинув військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби України, що у Львівській області", - йдеться у повідомленні.



Вказується, що вже оперативно-слідчою групою проводяться невідкладні слідчі дії.

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